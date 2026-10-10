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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

۸۰ درصد مدارس رامسر خیرساز است

۸۰ درصد مدارس رامسر خیرساز است

رامسر- معاون مدیرکل آموزش‌ و پرورش مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه هوشمندسازی مدارس گفت: بیش از ۸۰ درصد مدارس رامسر خیرساز است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید فضلی شامگاه شنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش شهرستان رامسر، با اشاره به عملکرد این شهرستان در حوزه تعلیم و تربیت، مدیریت هوشمندانه، هم‌افزایی میان مسئولان و نگاه مشترک به توسعه آموزشی را از عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه‌های آموزش‌وپرورش دانست.

وی با قدردانی از توجه فرماندار شهرستان رامسر و همراهی مجموعه مدیریتی شهرستان اظهار کرد: مسیر تعلیم و تربیت در رامسر با همراهی و همدلی مسئولان دنبال می‌شود و این هم‌افزایی، زمینه‌ساز اجرای بهتر برنامه‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی است.

معاون مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه هوشمندسازی مدارس و توسعه فضاهای فیزیکی آموزشی، مشارکت خیران را از ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان برشمرد و خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد مدارس رامسر خیرساز هستند که این موضوع نشان‌دهنده مشارکت مطلوب خیران و مردم در توسعه زیرساخت‌های آموزشی است.

فضلی با تأکید بر ضرورت تداوم این مشارکت‌ها افزود: استفاده از ظرفیت‌های بومی و اجتماعی شهرستان باید به‌صورت هدفمند دنبال شود تا زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان بیش از پیش فراهم شود.

وی با تشریح رویکردهای اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان مازندران تصریح کرد: سیاست‌ها و برنامه‌های مجموعه آموزش‌وپرورش استان بر سه محور عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و تقویت هویت استوار است و تحقق این اهداف، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مؤثر و توجه به نیازهای واقعی دانش‌آموزان است.

فضلی همچنین توجه به دانش‌آموزان کنکوری، استعدادهای درخشان و مدارس سمپاد و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را از موضوعات مهم و ضروری دانست و بر لزوم فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب برای پیشرفت تحصیلی و تربیتی همه دانش‌آموزان تأکید کرد.

مدیران مدارس؛ مهم‌ترین رکن اجرای برنامه‌های آموزشی

معاون مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران با اشاره به نقش محوری مدیران مدارس در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت گفت: برنامه‌های آموزش‌وپرورش در نهایت در مدارس اجرا می‌شوند و مدیران مدارس مهم‌ترین رکن اجرایی این برنامه‌ها به شمار می‌روند؛ ازاین‌رو، توانمندسازی مدیران، ارتقای دانش تخصصی و بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریتی و آموزشی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای آموزش مدیران در راستای کیفیت‌بخشی به فرآیند آموزش افزود: باید زمینه لازم برای بهره‌گیری از آموزش‌های روزآمد، ایده‌های نو و تجربه‌های موفق فراهم شود تا مدارس بتوانند متناسب با نیازهای جدید، عملکرد مؤثرتری داشته باشند.

فضلی با تأکید بر اهمیت هویت محلی و ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان رامسر اظهار کرد: توجه به هویت بومی و محلی باید در کنار اهداف آموزشی و تربیتی مورد توجه قرار گیرد. همچنین لازم است ایده‌های جدید و طرح‌های خلاقانه در حوزه تعلیم و تربیت شناسایی و از ظرفیت‌های موجود در شهرستان برای اجرای برنامه‌های اثربخش استفاده شود.

وی در پایان بر ضرورت تربیت نسلی مؤمن، مسئولیت‌پذیر، توانمند و برخوردار از هویت فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و بهره‌گیری از مشارکت خانواده‌ها، خیران، نخبگان و ظرفیت‌های محلی را در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی ضروری دانست.

کد مطلب 6973773

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