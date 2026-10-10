۸۰ درصد مدارس رامسر خیرساز است

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید فضلی شامگاه شنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش شهرستان رامسر، با اشاره به عملکرد این شهرستان در حوزه تعلیم و تربیت، مدیریت هوشمندانه، هم‌افزایی میان مسئولان و نگاه مشترک به توسعه آموزشی را از عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه‌های آموزش‌وپرورش دانست.

وی با قدردانی از توجه فرماندار شهرستان رامسر و همراهی مجموعه مدیریتی شهرستان اظهار کرد: مسیر تعلیم و تربیت در رامسر با همراهی و همدلی مسئولان دنبال می‌شود و این هم‌افزایی، زمینه‌ساز اجرای بهتر برنامه‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی است.

معاون مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه هوشمندسازی مدارس و توسعه فضاهای فیزیکی آموزشی، مشارکت خیران را از ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان برشمرد و خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد مدارس رامسر خیرساز هستند که این موضوع نشان‌دهنده مشارکت مطلوب خیران و مردم در توسعه زیرساخت‌های آموزشی است.

فضلی با تأکید بر ضرورت تداوم این مشارکت‌ها افزود: استفاده از ظرفیت‌های بومی و اجتماعی شهرستان باید به‌صورت هدفمند دنبال شود تا زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان بیش از پیش فراهم شود.

وی با تشریح رویکردهای اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان مازندران تصریح کرد: سیاست‌ها و برنامه‌های مجموعه آموزش‌وپرورش استان بر سه محور عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و تقویت هویت استوار است و تحقق این اهداف، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مؤثر و توجه به نیازهای واقعی دانش‌آموزان است.

فضلی همچنین توجه به دانش‌آموزان کنکوری، استعدادهای درخشان و مدارس سمپاد و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را از موضوعات مهم و ضروری دانست و بر لزوم فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب برای پیشرفت تحصیلی و تربیتی همه دانش‌آموزان تأکید کرد.

مدیران مدارس؛ مهم‌ترین رکن اجرای برنامه‌های آموزشی

معاون مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران با اشاره به نقش محوری مدیران مدارس در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت گفت: برنامه‌های آموزش‌وپرورش در نهایت در مدارس اجرا می‌شوند و مدیران مدارس مهم‌ترین رکن اجرایی این برنامه‌ها به شمار می‌روند؛ ازاین‌رو، توانمندسازی مدیران، ارتقای دانش تخصصی و بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریتی و آموزشی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای آموزش مدیران در راستای کیفیت‌بخشی به فرآیند آموزش افزود: باید زمینه لازم برای بهره‌گیری از آموزش‌های روزآمد، ایده‌های نو و تجربه‌های موفق فراهم شود تا مدارس بتوانند متناسب با نیازهای جدید، عملکرد مؤثرتری داشته باشند.

فضلی با تأکید بر اهمیت هویت محلی و ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان رامسر اظهار کرد: توجه به هویت بومی و محلی باید در کنار اهداف آموزشی و تربیتی مورد توجه قرار گیرد. همچنین لازم است ایده‌های جدید و طرح‌های خلاقانه در حوزه تعلیم و تربیت شناسایی و از ظرفیت‌های موجود در شهرستان برای اجرای برنامه‌های اثربخش استفاده شود.

وی در پایان بر ضرورت تربیت نسلی مؤمن، مسئولیت‌پذیر، توانمند و برخوردار از هویت فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و بهره‌گیری از مشارکت خانواده‌ها، خیران، نخبگان و ظرفیت‌های محلی را در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی ضروری دانست.