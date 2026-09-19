فرماندار تاکستان: مدارس برای شرایط مختلف سال تحصیلی آماده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش شهرستان تاکستان با اشاره به اهمیت این شورا اظهار کرد: شورای آموزش‌وپرورش تجلی مشارکت مردم و مسئولان در امر تعلیم و تربیت است و باید در کنار موضوع آموزش و پرورش، توسعه فضاهای آموزشی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: باید از همه منابع و امکانات موجود اعم از ظرفیت‌های دولتی، بخش خصوصی و خیرین برای توسعه فضاهای آموزشی شهرستان استفاده کنیم و اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شود.

فرماندار تاکستان با تأکید بر اهمیت شورای آموزش‌وپرورش گفت: این شورا از نظر اهمیت، مشابه شورای تأمین شهرستان است و اعضای آن باید با آمادگی کامل در جلسات حضور داشته باشند، چرا که وظیفه‌ای خطیر در حوزه نظارت، تعلیم و تربیت و توسعه فضاهای آموزشی بر عهده دارند.

جبران آسیب‌های آموزشی و اجتماعی دانش‌آموزان

سلمانی با اشاره به پیامدهای دوران کرونا و شرایط خاص کشور در یک سال گذشته اظهار کرد: رشد اجتماعی، کار گروهی، بهداشت روانی و رشد عقلانی دانش‌آموزان در این دوره با آسیب‌هایی مواجه شده و باید با برنامه‌ریزی آموزش‌وپرورش این کاستی‌ها جبران شود.

وی افزود: برای بازگشایی مدارس اقداماتی از جمله ثبت‌نام دانش‌آموزان، توزیع کتاب‌های درسی و ساماندهی به‌موقع و عادلانه معلمان باید با دقت انجام شود، چرا که این موارد از الزامات کارآمدی مدارس است.

فرماندار تاکستان ادامه داد: برنامه‌ریزی برای مدارس باید با رویکرد روان‌شناختی و با توجه به شرایط دانش‌آموزان انجام شود و همه دانش‌آموزان، از جمله دانش‌آموزان کم‌استعداد، مورد توجه قرار گیرند.

سلمانی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل پیرامونی مدارس گفت: موضوعات امنیتی و ترافیکی باید در برنامه آموزش‌وپرورش قرار داشته باشد و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط انجام شود.

وی همچنین خواستار جلوگیری از قطع حامل‌های انرژی مدارس در فصل تحصیل شد و گفت: باید هماهنگی لازم با دستگاه‌های خدمات‌رسان انجام شود تا فعالیت مدارس با مشکل مواجه نشود.

فرماندار تاکستان همچنین بر برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس در مدارس تأکید کرد و افزود: این برنامه باید در مدارس شهرستان برگزار شود.

وی از مسئولان شهرستان نیز خواست در روز بازگشایی مدارس در واحدهای آموزشی حضور پیدا کنند و گفت: حضور مدیران و مسئولان در مدارس می‌تواند به آغاز مطلوب سال تحصیلی کمک کند.

«همدلی برای ایران» محور برنامه‌های آموزش‌وپرورش تاکستان باشد

سلمانی با اشاره به شعار سال تحصیلی جدید اظهار کرد: «همدلی برای ایران» باید به عنوان محور و رویکرد برنامه‌های آموزش‌وپرورش شهرستان مورد توجه قرار گیرد و این نگاه در برنامه‌های مدارس نیز دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: این موضوع باید در دستور کار آموزش‌وپرورش قرار داشته باشد و در کنار فعالیت‌های آموزشی، به مسائل فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان نیز توجه شود.

سلمانی‌گفت: لازم است جلساتی با معلمان و مدیران مدارس برگزار شود و موضوعات مرتبط با شرایط کشور برای دانش‌آموزان به شکل مناسب روایت و تبیین شود.

وی افزود: باید برای دانش‌آموزان روایت روشنی از اتفاقات کشور ارائه شود تا آنان در جریان مسائل جامعه قرار گیرند و بتوانند شرایط موجود را به‌درستی درک کنند.

سلمانی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیران، معلمان و مجموعه مسئولان شهرستان، سال تحصیلی جدید با برنامه‌ریزی مناسب و موفقیت آغاز شود.