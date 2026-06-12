به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد برامکی در نشست هماهنگی اجرای طرح شهید «عجمیان» با تأکید بر جایگاه محوری آموزشوپرورش در توسعه کشور، اظهار کرد: هرگونه سرمایهگذاری در حوزه تعلیموتربیت، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است و این بخش بهعنوان مهمترین بستر رشد، پیشرفت و تعالی کشور نقشآفرینی میکند.
۴۲۱ مدرسه لرستان تحت پوشش طرح شهید «عجمیان» قرار گرفت
وی با اشاره به ظرفیت گسترده مدارس در تربیت نسل آینده، افزود: آموزشوپرورش مؤثرترین بستر برای انتقال ارزشهای فرهنگی، دینی و اجتماعی به شمار میرود و تجربه اجرای برنامههای مختلف نشان داده است که این نهاد نقش مهمی در تقویت هویت، مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی دانشآموزان دارد.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تشریح روند اجرای طرح شهید «عجمیان» در استان، گفت: در سال گذشته بیش از ۲۰۰ مدرسه تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و امسال این تعداد به ۴۲۱ مدرسه افزایشیافته که بیانگر گسترش چشمگیر دامنه اجرای طرح در سطح استان است.
سرهنگ برامکی با تقدیر از همراهی آموزشوپرورش و سایر دستگاههای اجرایی در پیشبرد این برنامه، بیان داشت: نهضت بهسازی و شادابسازی مدارس با مشارکت گروههای جهادی، خیران و دستگاههای مختلف در حال انجام است و در کنار زیباسازی محیطهای آموزشی، بخش مهمی از مشکلات و کاستیهای زیرساختی مدارس نیز برطرف میشود.
پیوست فرهنگی از ارکان مهم طرح شهید «عجمیان»
وی بر ضرورت برگزاری نشستهای توجیهی برای مدیران آموزشوپرورش شهرستانها تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف طرح مستلزم هماهنگی و همافزایی کامل میان تمامی بخشهای مرتبط است و لازم است وظایف، مسئولیتها و انتظارات بهصورت دقیق برای عوامل اجرایی تبیین شود.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، پیوست فرهنگی را از ارکان مهم طرح شهید «عجمیان» دانست و افزود: مشارکت دانشآموزان، فرهنگیان، خانوادهها، خیران و سایر اقشار جامعه در کنار اقدامات عمرانی، میتواند آثار و نتایج این طرح را ماندگارتر و اثربخشتر کند.
سرهنگ برامکی همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت بنیاد علوی، بنیاد برکت، بسیج اصناف و خیران در تأمین بخشی از نیازهای مدارس تأکید کرد و گفت: مشارکت مردمی علاوه بر کمک به کاهش هزینهها، موجب تقویت احساس مسئولیت اجتماعی و افزایش تعلق خاطر نسبت به فضاهای آموزشی خواهد شد.
ضرورت انعکاس دستاوردهای طرح شهید «عجمیان»
وی نظارت مستمر بر اجرای طرح را ضروری دانست و اظهار کرد: ارزیابی عملکرد گروههای اجرایی، دریافت بازخورد از مدیران مدارس و دانشآموزان و بررسی میزان رضایتمندی آنها از جمله اقداماتی است که میتواند به ارتقای کیفیت اجرای طرح کمک کند.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره بهضرورت انعکاس دستاوردهای طرح شهید «عجمیان» تصریح کرد: معرفی اقدامات انجامشده از طریق نمایشگاهها، گزارشهای میدانی و برنامههای فرهنگی، زمینه آشنایی بیشتر مردم با آثار این حرکت جهادی و نقش آن در بهبود فضاهای آموزشی را فراهم میکند.
سرهنگ برامکی با تأکید بر اهمیت نگهداری از مدارس پس از اجرای طرح، گفت: حفظ و صیانت از فضاهای بازسازی و بهسازیشدن و تحویل آنها همراه با برنامهریزی مناسب برای نگهداری، نقش مهمی در ماندگاری دستاوردها و بهرهبرداری بلندمدت از نتایج این طرح خواهد داشت.
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