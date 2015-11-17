به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل سرتیپی صبح سهشنبه در جشنواره خیران مدرسه یار شهرستان شبستر گفت: سابقه ساخت مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی از قدیم در منطقه شبستر رایج بوده و این موضوع نشان از روح بلند مردم این شهرستان و توجه آنها به توسعه علم و آموزش دارد.
وی بابیان اینکه در حال حاضر ساخت مدارس در این منطقه از پیشرفت خوبی برخوردار است و برگزاری جشنوارههای خیران مدرسهساز یکی از زمینههای مشارکت جمعی است، افزود: حضور خیران در هر حوزهای نوعی موهبت الهی است و مردم شریف و خیران پی بردهاند که چنانچه در کار خیر مشارکت داشته باشند، نوعی الگوسازی برای حضور عمومی در فعالیتهایی چون مدرسهسازی است.
مدیر آموزشوپرورش شبستر کسب رتبههای برتر آموزشی، فرهنگی و کنکوری را از شاخصههای مهم دانش آموزان این منطقه برشمرد و گفت: نظام آموزشوپرورش مجموعهای از سازوکارهای رسمی و غیررسمی است که در کنار هم جمع میشوند و یک نظام ارزشی را پیاده میکنند.
وی در ادامه تصریح کرد: نیروی انسانی و فضای آموزشی مؤلفههای تعلیم و تربیت در نظام آموزشوپرورش هستند که دومی زمینه استقرار نهاد فرهنگی و اجتماعی و تعلیم و تربیت را ایجاد میکند و با توجه به این درصد بالای ساختوساز مدرسه توسط خیران باید گفت که بخشی از این نظام تعلیم و تربیت همواره توسط مردم اداره شده است.
سرتیپی با اشاره به اینکه بهمنظور بهرهگیری از نقشآفرینی طبقات مختلف اجتماع و خیران در مشارکت فعالانه در ساخت مراکز آموزشی، فرهنگی و تجلیل از خیران مدرسهساز برگزار شد، اظهار داشت: کمک و همراهی خیران نیکاندیش در قالب مجمع خیران مدرسهساز در شهرستان فرصت و ظرفیت بسیار مناسبی است که باید از آن برای رفع کمبود فضاهای آموزشی مناسب استفاده گردد
مدیر آموزشوپرورش شهرستان شبستر در پایان اظهار داشت: حضور در عرصه مدرسهسازی شایسته انسانهای والا و پاکباختهای است که با ازخودگذشتگی و بذل مال، فرهنگ نابی را خلق میکنند که موجب تجلی و شکوفایی ارزشهای والای انسانی میشود.
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