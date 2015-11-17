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۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۶

مدیر آموزش‌وپرورش شبستر:

حضور خیران الگوی مناسبی برای مشارکت عمومی در مدرسه‌سازی است

حضور خیران الگوی مناسبی برای مشارکت عمومی در مدرسه‌سازی است

شبستر - مدیر آموزش‌وپرورش شبستر حضور خیران را الگوسازی مناسبی برای مشارکت عمومی در امر مدرسه‌سازی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل سرتیپی صبح سه‌شنبه در جشنواره خیران  مدرسه یار شهرستان شبستر گفت: سابقه ساخت مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی از قدیم در منطقه شبستر رایج بوده و این موضوع نشان از روح بلند مردم این شهرستان و توجه آن‌ها به توسعه علم و آموزش دارد.

وی بابیان این‌که در حال حاضر ساخت مدارس در این منطقه از پیشرفت خوبی برخوردار است و برگزاری جشنواره‌های خیران مدرسه‌ساز یکی از زمینه‌های مشارکت جمعی است، افزود: حضور خیران در هر حوزه‌ای نوعی موهبت الهی است و مردم شریف و خیران  پی برده‌اند که چنانچه در کار خیر مشارکت داشته باشند،   نوعی الگوسازی برای حضور عمومی در فعالیت‌هایی چون مدرسه‌سازی است.

مدیر آموزش‌وپرورش شبستر کسب رتبه‌های برتر آموزشی، فرهنگی و کنکوری را از شاخصه‌های مهم دانش آموزان این منطقه برشمرد و گفت: نظام آموزش‌وپرورش مجموعه‌ای از سازوکارهای رسمی و غیررسمی است که در کنار هم جمع می‌شوند و یک نظام ارزشی را پیاده می‌کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: نیروی انسانی و فضای آموزشی مؤلفه‌های تعلیم و تربیت در نظام آموزش‌وپرورش هستند که دومی زمینه استقرار نهاد فرهنگی و اجتماعی و تعلیم و تربیت را ایجاد می‌کند و با توجه به این درصد بالای ساخت‌وساز مدرسه توسط خیران باید گفت که بخشی از این نظام تعلیم و تربیت همواره توسط مردم اداره شده است.  

سرتیپی با اشاره به اینکه به‌منظور بهره‌گیری از نقش‌آفرینی طبقات مختلف اجتماع و خیران  در مشارکت فعالانه در ساخت مراکز آموزشی، فرهنگی و تجلیل از خیران  مدرسه‌ساز برگزار شد، اظهار داشت: کمک و همراهی خیران نیک‌اندیش در قالب مجمع خیران  مدرسه‌ساز در شهرستان فرصت و ظرفیت بسیار مناسبی است که باید از آن برای رفع کمبود فضاهای آموزشی مناسب استفاده گردد

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان شبستر در پایان اظهار داشت: حضور در عرصه مدرسه‌سازی شایسته انسان‌های والا و پاکباخته‌ای است که با ازخودگذشتگی و بذل مال، فرهنگ نابی را خلق می‌کنند که موجب تجلی و شکوفایی ارزش‌های والای انسانی می‌شود.  

کد مطلب 2969211

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