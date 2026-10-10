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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

میدان داری مردم مبعوث شده تربت جام به شب ۲۲۴ رسید

میدان داری مردم مبعوث شده تربت جام به شب ۲۲۴ رسید

تربت جام- در این ویدئو تصاویری از موج بیست و چهارم حضور مردم تربت جام در میدان را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6973881

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