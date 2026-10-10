https://mehrnews.com/x3dhB7 ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷ کد مطلب 6973881 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷ میدان داری مردم مبعوث شده تربت جام به شب ۲۲۴ رسید تربت جام- در این ویدئو تصاویری از موج بیست و چهارم حضور مردم تربت جام در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6973881 کپی شد مطالب مرتبط ۲۲۴ شب حماسه آفرینی مشهدی ها در خیابان دویست بیست و چهارمین موج حضور چنارانیها در میدان تداوم پرشور تجمعات شبانه در شهرستان مرزی تربت جام لطفی مقدم: خیابانها میدان اصلی مبارزه هستند ۲۲۱ شب حماسه سازی مردم مشهد برای وطن تجمعات شبانه کودکان و نوجوانان مشهدی به یاد شهدای میناب حضور پرشور مردم چناران در شب دویست و بیست و پنجم برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید خراسان رضوی
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