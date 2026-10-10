به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میثم لطفی‌مقدم شامگاه شنبه در اجتماع مردم چناران بر اهمیت نقش بی‌بدیل و مستمر ملت در حفظ ثبات و اقتدار کشور تأکید کرد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج چناران ضمن تأکید بر تداوم حضور مقتدرانه ملت در میدان گفت: ایران در مسیر دفاع از حقوق ملی و اجرای شروط رهبری حتی یک قدم عقب نخواهد نشست.

وی با اشاره به اقدامات مستمر ایادی کفر برای ایجاد شکاف و خلاء در جبهه داخلی بیان کرد: خیابانها، میدان اصلی مبارزه و تجلی اقتدار ملت هستند بنابراین نباید اجازه داد دشمن با ایجاد وقفه در حضور مردم به اهداف شوم و توطئه‌آمیز خود دست یابد.

لطفی مقدم در ادامه بر لزوم هوشیاری همیشگی و تداوم ایستادگی مردم در میدان برای شکست نهایی پروژه‌های دشمن تأکید کرد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج چناران عنوان کرد: ایران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز بر شروط هفت‌گانه خود که مستقیماً از دستورات و شروط رهبر معظم انقلاب است، پافشاری می‌کند و قطعاً و قطعاً ایران اسلامی حتی یک قدم از این مواضع و شروط خود عقب نخواهد نشست.