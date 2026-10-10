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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

۲۲۴ شب حماسه آفرینی مشهدی ها در خیابان

۲۲۴ شب حماسه آفرینی مشهدی ها در خیابان

مشهد- همزمان با شب دویست و بیست و چهارم، میدان داری مردم مبعوث شده مشهد حماسه ساز ادامه دارد.

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فیلم: سارا احمدی

کد مطلب 6973875

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