https://mehrnews.com/x3dhzZ ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰ کد مطلب 6973875 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰ ۲۲۴ شب حماسه آفرینی مشهدی ها در خیابان مشهد- همزمان با شب دویست و بیست و چهارم، میدان داری مردم مبعوث شده مشهد حماسه ساز ادامه دارد. دریافت 8 MB فیلم: سارا احمدی کد مطلب 6973875 کپی شد مطالب مرتبط امینی: حضور مردم در اجتماعات شبانه دشمن را به هراس انداخته است میدان داری مردم مبعوث شده تربت جام به شب ۲۲۴ رسید روایت مهر از حضور حماسی مردم چناران در تجمعات شبانه دویست بیست و چهارمین موج حضور چنارانیها در میدان تداوم پرشور تجمعات شبانه در شهرستان مرزی تربت جام لطفی مقدم: خیابانها میدان اصلی مبارزه هستند ۲۲۱ شب حماسه سازی مردم مشهد برای وطن تجمعات شبانه کودکان و نوجوانان مشهدی به یاد شهدای میناب برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید خراسان رضوی
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