https://mehrnews.com/x3dhBc ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ کد مطلب 6973885 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ دویست بیست و چهارمین موج حضور چنارانیها در میدان چناران- در این ویدئو تصاویری از موج بیست و چهارم حضور مردم چناران در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 30 MB کد مطلب 6973885 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم مبعوث شده تربت جام به شب ۲۲۴ رسید لطفی مقدم: خیابانها میدان اصلی مبارزه هستند تجمعات شبانه کودکان و نوجوانان مشهدی به یاد شهدای میناب ۲۲۴ شب حماسه آفرینی مشهدی ها در خیابان مجوز استخدام ۳۲ هزار نفر برای مجموعه وزارت بهداشت اخذ شده است حضور پرشور مردم چناران در شب دویست و بیست و پنجم پایداری و ایستادگی بر ارزشهای ولایی از الزامات جامعه منتظر است برچسبها چناران و بینالود خراسان رضوی بیعت با رهبر انقلاب
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