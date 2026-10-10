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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

دویست بیست و چهارمین موج حضور چنارانی‌ها در میدان

دویست بیست و چهارمین موج حضور چنارانی‌ها در میدان

چناران- در این ویدئو تصاویری از موج بیست و چهارم حضور مردم چناران در میدان را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6973885

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