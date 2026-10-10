https://mehrnews.com/x3dhC3 ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ کد مطلب 6973926 استانها گیلان استانها گیلان ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ تداوم حضور تالشی ها در میدان پس از ۲۲۴ شب تالش- پس از گذشت ۲۲۴ شب از تجمعات، مردم تالش همچنان در دفاع از وطن در میدان حضور دارند. دریافت 14 MB فیلم: هاجر نخستین کد مطلب 6973926 کپی شد مطالب مرتبط حضور حماسی مردم رودسر در دویست و بیست و چهارمین قرار شبانه مهدوی: حفظ انسجام ملی و تبعیت از رهبری ضرورت امروز کشور است گزارش میدانی خبرنگار مهر از ۲۲۴ شب حضور لنگرودی ها در میدان روایت مهر از دویست و بیست و چهارمین حضور مردم آستانه در تجمعات ۲۲۵ شب خونخواهی و اراده استوار تالشی ها در میدان دویست و بیست و چهار شب حماسه سازی مردم دیار میرزا برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور تالش
نظر شما