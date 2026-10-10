  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

تداوم حضور تالشی ها در میدان پس از ۲۲۴ شب

تداوم حضور تالشی ها در میدان پس از ۲۲۴ شب

تالش- پس از گذشت ۲۲۴ شب از تجمعات، مردم تالش همچنان در دفاع از وطن در میدان حضور دارند.

دریافت 14 MB

فیلم: هاجر نخستین

کد مطلب 6973926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها