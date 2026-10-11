https://mehrnews.com/x3dj43 ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷ کد مطلب 6975004 استانها گیلان استانها گیلان ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷ ۲۲۵ شب خونخواهی و اراده استوار تالشی ها در میدان تالش- در شب دویست و بیست و پنجم، تالشی ها بر خونخواهی و دفاع از وطن تاکید کردند. دریافت 12 MB فیلم: هاجر نخستین کد مطلب 6975004 کپی شد مطالب مرتبط قاب مهر از ۲۲۵ شب ایستادگی مردم در میدان شهدای ذهاب رشت مردی که وسط خیابان کتاب میخواند روایت مهر از دویست و بیست و پنجمین حضور مردم آستانه در تجمعات تداوم حضور تالشی ها در میدان پس از ۲۲۴ شب میدان داری مردم تالش به شب دویست و بیست و ششم رسید بازرس کل گیلان: ۴ هزار و ۸۶۴ گزارش و شکایت مردمی در ۶ ماه رسیدگی شد حجت الاسلام نورزاد: ادامه راه شهدا با ولایت و خدمت به مردم ممکن است برچسبها تجمع مردمی تالش حماسه حضور
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