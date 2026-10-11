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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

۲۲۵ شب خونخواهی و اراده استوار تالشی ها در میدان

۲۲۵ شب خونخواهی و اراده استوار تالشی ها در میدان

تالش- در شب دویست و بیست و پنجم، تالشی ها بر خونخواهی و دفاع از وطن تاکید کردند.

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فیلم: هاجر نخستین

کد مطلب 6975004

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