مهدوی: حفظ انسجام ملی و تبعیت از رهبری ضرورت امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی مهدوی شامگاه شنبه در دویست‌وبیست‌وچهارمین شب تجمعات مردمی لنگرود، با اشاره به بدعهدی‌های مکرر آمریکا در مذاکرات اظهار کرد: تجربه نشان داده است که آمریکا بارها به تعهدات خود پایبند نبوده و مسئولان باید با توجه به سوابق رفتاری این کشور، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران را در اولویت تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند.

وی با قدردانی از حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه افزود: حضور طولانی‌مدت مردم در میدان، نشان‌دهنده ایمان، پایبندی به ارزش‌های دینی و وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی است و این همراهی، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود.

این کارشناس مذهبی با اشاره به سابقه مذاکرات ایران و آمریکا تصریح کرد: در موارد متعددی، جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود عمل کرده، اما طرف مقابل از پایبندی به تعهداتش سر باز زده است؛ بنابراین، در بررسی موضوع مذاکره باید به سوابق رفتاری دشمن توجه داشت.

دشمنی آمریکا با ایران تنها به اختلافات سیاسی محدود نمی‌شود

مهدوی با اشاره به دشمنی‌های آمریکا با جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: مسئله دشمنان تنها به اختلافات سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه تقابل آنان با ارزش‌های دینی و هویت اسلامی نیز در این دشمنی‌ها نقش دارد.

وی با استناد به آیات قرآن کریم درباره پیمان‌شکنی دشمنان ادامه داد: قرآن کریم مسلمانان را به هوشیاری در برابر کسانی که عهد و پیمان خود را نقض می‌کنند، دعوت کرده است و توجه به این آموزه‌ها می‌تواند در شناخت رفتار دشمن و اتخاذ تصمیم‌های صحیح راهگشا باشد.

این کارشناس مذهبی با اشاره به شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان در ادامه اقدامات خصمانه خود، رهبر کشور را نیز به شهادت رساندند و این مسئله نشان‌دهنده عمق دشمنی آنان با ملت ایران است.

مهدوی با تأکید بر اینکه جنگ به کشور تحمیل شده است، افزود: باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران آغازگر این جنگ نبوده و دفاع از کشور در برابر تجاوز، حقی مشروع است.

نباید با طرح احتمال طولانی‌شدن جنگ، جامعه را دچار نگرانی کرد

وی با انتقاد از طرح برخی ادعاها درباره طولانی‌شدن جنگ تصریح کرد: گاهی از احتمال ادامه جنگ برای سال‌های طولانی سخن گفته می‌شود، درحالی‌که برای چنین پیش‌بینی‌هایی باید دلایل و مستندات روشنی ارائه شود و نباید صرفاً با طرح احتمالات، جامعه را دچار نگرانی کرد.

مهدوی با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: ملت ایران در گذشته نیز دشواری‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است و امروز نیز باید با حفظ روحیه، انسجام و اعتماد به خداوند، در مسیر دفاع از کشور گام بردارد.

این کارشناس مذهبی با استناد به آیات قرآن کریم درباره مقابله با دشمن و یاری مؤمنان ادامه داد: ایمان به خداوند و اتکا به وعده‌های الهی می‌تواند موجب تقویت روحیه مردم شود و در شرایط دشوار، امید و استقامت را در جامعه زنده نگه دارد.

تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح باید با توجه به مصالح کشور باشد

وی با اشاره به اندوه مردم از شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگر شهدا اظهار کرد: شهادت عزیزان، خانواده‌های بسیاری را داغدار کرده است و طبیعی است که در چنین شرایطی، پرسش‌هایی درباره ادامه جنگ و دشواری‌های آن مطرح شود؛ اما تصمیم‌گیری در این زمینه باید با در نظر گرفتن شرایط کشور و مصالح ملی انجام گیرد.

مهدوی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره جنگ و صلح افزود: در بررسی موضوع صلح باید شرایط واقعی، رفتار طرف مقابل و پیامدهای تصمیم‌ها مورد توجه قرار گیرد و نباید بدون در نظر گرفتن مجموعه شرایط، درباره این موضوع قضاوت کرد.

وی با اشاره به برخی انتقادها درباره روند مذاکرات اضافه کرد: مردم نیز درباره مذاکرات و نتایج آن پرسش‌ها و دغدغه‌هایی دارند و مسئولان باید با توجه به این مطالبات، درباره تصمیم‌های خود شفاف‌سازی کنند.

این کارشناس مذهبی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی میان مردم و مسئولان گفت: مردم تا زمانی که مسئولان در مسیر رهبری و منافع کشور حرکت کنند، از آنان حمایت خواهند کرد؛ ازاین‌رو، انتظار می‌رود مسئولان نیز با تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، در مسیر حفظ عزت، استقلال و مصالح ملی گام بردارند.