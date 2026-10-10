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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷

حضور حماسی مردم رودسر در دویست و بیست و چهارمین قرار شبانه

حضور حماسی مردم رودسر در دویست و بیست و چهارمین قرار شبانه

رودسر- حضور حماسی مردم رودسر در میدان این شهر برای دفاع از وطن به شب دویست و بیست و چهارم رسید.

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فیلم: خدیجه جعفرپور

کد مطلب 6973924

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