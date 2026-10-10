https://mehrnews.com/x3dhBZ ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷ کد مطلب 6973924 استانها گیلان استانها گیلان ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷ حضور حماسی مردم رودسر در دویست و بیست و چهارمین قرار شبانه رودسر- حضور حماسی مردم رودسر در میدان این شهر برای دفاع از وطن به شب دویست و بیست و چهارم رسید. دریافت 6 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6973924 کپی شد مطالب مرتبط گزارش میدانی خبرنگار مهر از ۲۲۴ شب حضور لنگرودی ها در میدان تداوم حضور تالشی ها در میدان پس از ۲۲۴ شب موج خونخواهی در رودسر از خروش نمیافتد جلوهای از شکوه حماسی رودسری ها در ۲۲۶ شب اقتدار روایت مهر از دویست و بیست و چهارمین حضور مردم آستانه در تجمعات مهدوی: حفظ انسجام ملی و تبعیت از رهبری ضرورت امروز کشور است دویست و بیست و چهار شب حماسه سازی مردم دیار میرزا باران هم حریف قرار شبانه مردم بجنورد نشد برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور رودسر
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