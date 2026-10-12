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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: مجموع حملات تجاوزکارانه سعودی شامل حملات هوایی و موشکی از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها به ۲۱۷۷ مورد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: متجاوزان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۹ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داده اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: تجاوزات سعودی، مناطق غیرنظامی در پایتخت (صنعا) و همچنین استان‌های الجوف، تعز، صعده، مأرب، لحج، البیضاء و إب را هدف قرار داد. حملات متجاوزان سعودی منجر به تلفات غیرنظامی شامل کشته و زخمی شدن زنان و کودکان شد.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: حملات هوایی سعودی توسط جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» که از پایگاه‌های «خمیس مشیط» و «طائف» برخاسته بودند، روی داد و حملات موشکی نیز از مناطق «نجران» و «جیزان» انجام شد. مجموع حملات هوایی و موشکی سعودی به این کشور از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها، به ۲۱۷۷ مورد رسیده است.

کد مطلب 6975867

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