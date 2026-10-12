بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: متجاوزان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۹ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داده اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: تجاوزات سعودی، مناطق غیرنظامی در پایتخت (صنعا) و همچنین استان‌های الجوف، تعز، صعده، مأرب، لحج، البیضاء و إب را هدف قرار داد. حملات متجاوزان سعودی منجر به تلفات غیرنظامی شامل کشته و زخمی شدن زنان و کودکان شد.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: حملات هوایی سعودی توسط جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» که از پایگاه‌های «خمیس مشیط» و «طائف» برخاسته بودند، روی داد و حملات موشکی نیز از مناطق «نجران» و «جیزان» انجام شد. مجموع حملات هوایی و موشکی سعودی به این کشور از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها، به ۲۱۷۷ مورد رسیده است.