به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با تشریح نتایج سفر دوروزه خود به ترکمنستان اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی مسئولیت پیگیری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان را بر عهده دارد و این سفر با هدف بررسی تفاهم‌های پیشین و پیگیری روند اجرای توافق‌های انجام‌شده صورت گرفت.

وی با اشاره به دیدارهای پیشین مقام‌های ترکمنستان با مسئولان جمهوری اسلامی ایران افزود: پس از سفر رهبر ملی ترکمنستان به ایران برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید، موضوعات مرتبط با روابط دو کشور در دیدارهای وی با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد و پیگیری توافق‌ها در دستور کار قرار گرفت.

صادق ادامه داد: در دیدار با رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ترکمنستان، علاوه بر مرور توافق‌ها و تفاهم‌های قبلی، درباره چند محور همکاری نیز پیشرفت‌های خوبی حاصل شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به همکاری‌های ایران و ترکمنستان در حوزه حمل‌ونقل ریلی گفت: در زمینه پایانه‌های مرزی، به‌ویژه در بخش ریلی، اتفاقات خوبی رخ داده و تعاملات دو کشور در این حوزه پیشرفت کرده است. با توجه به نقش ترکمنستان در جابه‌جایی بار ورودی به کشور، توسعه این همکاری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به مسائل موجود در حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: برای رفع برخی مشکلات و تسهیل تردد، ساخت جاده گمداغ - اترک در دستور کار قرار گرفته است و بر اساس توافق انجام‌شده، قرار است عملیات اجرایی این مسیر طی یکی دو ماه آینده آغاز شود.

صادق با بیان اینکه پیمانکار این پروژه یک شرکت توانمند ایرانی است، اظهار کرد: اجرای این طرح در خاک ترکمنستان انجام خواهد شد و می‌تواند به تسهیل رفت‌وآمد کامیون‌داران ایرانی و بهبود ارتباطات جاده‌ای دو کشور کمک کند.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه داد: طرف ترکمنستانی نیز این مسیر را از نیازهای توسعه شبکه جاده‌ای خود می‌داند.

توافق ایران و ترکمنستان در حوزه همکاری‌های انرژی

وزیر راه و شهرسازی همچنین از طرح موضوعات مرتبط با همکاری‌های انرژی در مذاکرات خبر داد و گفت: در این زمینه نیز توافق‌هایی انجام شده است که امید می‌رود نتایج آن‌ها در آینده نزدیک مشخص شود.

صادق با اشاره به گفتگوهای منطقه‌ای در جریان این سفر بیان کرد: همکاری‌های سه‌جانبه ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و همچنین هماهنگی‌های مرتبط با ایران، ترکمنستان و روسیه از دیگر محورهای مورد توجه در تعاملات منطقه‌ای بوده است. در همین چارچوب، رئیس‌جمهور و هیأت همراه نیز دیدارهای مهمی با طرف‌های مقابل داشتند.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم رایزنی‌های منطقه‌ای افزود: تعاملات و گفت‌وگوهایی که به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل طی دو سال گذشته آغاز شده و گسترش یافته است، اکنون به نتایج عملی‌تری منجر می‌شود و تقویت این روند می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی باشد.

برگزاری اجلاس بین‌المللی با محوریت نقش زنان در صلح و توسعه پایدار

وزیر راه و شهرسازی گفت: اجلاس بین‌المللی نقش زنان در حفظ صلح و دستیابی به توسعه پایدار، به دعوت رهبر ترکمنستان و با محوریت توسعه پایدار و نقش کلیدی زنان، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، برگزار شد.

صادق با اشاره به همراهی دو نماینده مجلس شورای اسلامی در این سفر افزود: الهام آزاد، نماینده مردم نائین، خور و بیابانک و دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، و محمدمهدی فروردین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در نشست‌ها حضور داشتند و مشارکت مؤثری در گفتگوها داشتند.

وی همچنین از دیدار با رئیس مجلس ترکمنستان خبر داد و گفت: در این دیدار، موضوعات مرتبط با گروه‌های دوستی پارلمانی دو کشور و زمینه‌های همکاری در حوزه‌های زنان، جوانان و ورزش مطرح شد که با استقبال طرف ترکمنستانی همراه بود. امیدواریم تعاملات میان دو مجلس با تداوم این رایزنی‌ها گسترش یابد.

عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان خاطرنشان کرد: استمرار گفتگوها با کشورهای همسایه، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، می‌تواند به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و عبور از شرایط دشوار پیش‌رو کمک کند.