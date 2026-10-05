به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر ضرورت احیای ضوابط احداث پناهگاه در کشور، از بازنگری فوری «مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان» با موضوع پدافند غیرعامل طی یک تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: احداث پناهگاه در پروژه‌های جدید ساختمانی و فضاهای عمومی باید به یک الزام قانونی تبدیل شود.

وی با اشاره به سابقه وجود ضوابط احداث پناهگاه در مقررات کشور افزود: موضوع احداث پناهگاه در گذشته در ضوابط و مقررات ما وجود داشت، اما از دهه‌های گذشته با این تصور که دیگر جنگ یا حمله‌ای روی نخواهد داد، حالت اجباری آن حذف و به یک امر اختیاری تبدیل شد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امروز حتی در کشوری مانند سوئیس که از امن‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود، ساخت پناهگاه در ساختمان‌های جدید در اولویت قرار دارد و حتی برای تهدیدات سنگین‌تر و پیشرفته مانند حملات اتمی نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است؛ بنابراین نباید موضوعی با این درجه از اهمیت را به آینده موکول کرد.

صادق با تأکید بر اینکه افزایش احتمالی هزینه‌های ساخت نباید مانع ارتقای ایمنی و پدافند غیرعامل شود، اظهار کرد: در گذشته نیز زمانی که الزاماتی مانند نصب پنجره‌های دوجداره یا اجرای ضوابط سخت‌گیرانه آتش‌نشانی و دودبندها ابلاغ شد، در ابتدا به دلیل افزایش هزینه‌ها مقاومت‌هایی وجود داشت، اما زمانی که اعطای پایان‌کار مشروط به اجرای این ضوابط شد، سازندگان تمکین کردند و امروز این موارد به استانداردهای پذیرفته‌شده تبدیل شده‌اند.

وی ادامه داد: در موضوع احداث پناهگاه نیز باید همین قاطعیت اجرایی وجود داشته باشد و رعایت الزامات مربوط به پناهگاه و ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید به‌صورت جدی دنبال شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط تهدیدات موجود گفت: با دشمنی روبه‌رو هستیم که به هیچ‌یک از اصول انسانی پایبند نبوده و از تسلیحات جدید و مخرب استفاده می‌کند؛ بنابراین موکول کردن تصمیم‌گیری‌ها به آینده و نبود الزام قانونی، نتیجه‌ای جز تحمیل خسارات جانی جبران‌ناپذیر و ویرانی ساختمان‌ها نخواهد داشت.

صادق افزود: این خسارات در نهایت بار مالی و اجرایی سنگینی برای بازسازی بر شهرها و دولت تحمیل خواهد کرد.

وی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در دوران جنگ هشت‌ساله، به محض به صدا درآمدن آژیر خطر، مردم به مدارس پناه می‌بردند؛ بنابراین نباید در شرایط بحرانی همه امور و روند عادی زندگی جامعه به تعطیلی کشانده شود، بلکه باید با ایجاد زیرساخت‌های دفاعی و پناهگاهی، تاب‌آوری شهرها را افزایش داد.

وزیر راه و شهرسازی درباره تجهیز فضاهای عمومی و استفاده از ظرفیت‌های موجود شهری نیز گفت: بخش عمده‌ای از حفاظت شهری به تجهیز مراکز و فضاهای عمومی مانند ایستگاه‌های مترو اختصاص دارد و در این راستا استانداران سراسر کشور باید متناسب با مقتضیات هر استان، موضوع تجهیز و ایمن‌سازی این مراکز را با اولویت‌بندی پیگیری و اجرایی کنند.

صادق در پایان با تعیین ضرب‌الاجل برای بازنگری ضوابط فنی پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: دفتر مقررات ملی ساختمان موظف است ظرف یک تا دو هفته آینده با تشکیل جلسات فشرده، بازنگری در مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل) را با فوریت آغاز کند و اصلاحات لازم برای الزام احداث پناهگاه در ساخت‌وسازهای جدید و ساماندهی فضاهای عمومی را ابلاغ کند.