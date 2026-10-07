به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در اجلاس بین‌المللی «نقش زنان در حفظ صلح و دستیابی به توسعه پایدار» که صبح امروز در شهر آوازه ترکمنستان برگزار شد، با قدردانی از برگزاری این نشست، آن را ابتکاری مهم برای تقویت نقش زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع دانست.

وی اظهار کرد: برگزاری این کنگره می‌تواند فرصتی بسیار مغتنم برای اشتراک نظرات و تبادل افکار با هدف ارتقای توانمندی بانوان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فراهم آورد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: همفکری ما در این نشست می‌تواند توجهات بین‌المللی را به نقش محوری بانوان در رشد و بالندگی جوامع جلب کند؛ من به نمایندگی از زنان ایران‌زمین امروز در این نشست حاضر شده‌ام.

صادق بیان کرد: ایران، سرزمین پارسایان و نجیب‌زادگانی است که در دامان شیرزنان به رشد و بالندگی رسیده‌اند. ایران سرزمینی است که در تاریخ و فرهنگ آن، زن نه حاشیه‌ای بر متن جامعه، بلکه رکن مهمی از تمدن بوده است.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی ادامه داد: تاریخ ایران گواه آن است که زنان دوشادوش مردان برای سرافرازی این سرزمین جان بر کف جنگیده‌اند، در حالی که وظیفه پرورش نسل‌های آینده را نیز بر دامان پاکدامنی خود داشته‌اند و تا امروز، هرگاه ایران به ایستادگی نیاز داشته، زنان آن یک گام عقب ننشسته‌اند.

زنان ایرانی برگ‌های زرینی از تاریخ کشور را رقم زده‌اند

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: زن ایرانی تنها تماشاگر تاریخ نبوده، بلکه خود برگ‌های زرینی از فصل‌های پرافتخار آن را رقم زده است.

وی یادآور شد: صلابت ایران فقط در آب و خاک و سرزمین خلاصه نمی‌شود؛ گویی بخشی از این صلابت در قلب مادری است که در سخت‌ترین لحظه‌ها ایستاد، اشک ریخت اما نشکست؛ در دستان زنی است که خانواده‌اش را در روزهای دشوار حفظ کرد و در اراده دختران و زنانی است که با وجود ناملایمات، گام در مسیر ساختن ایران سربلند نهاده‌اند.

عضو کابینه دولت چهاردهم گفت: امروز زنان ایران، سینه‌هایشان داغدار گل‌هایی است که طی سال گذشته، با خصم آمریکایی - صهیونیستی پرپر شدند و روی در نقاب خاک فرو بردند.

وی با اشاره به اقدام خصمانه دشمن در بمباران مدرسه میناب در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: ۱۶۸ کودک دبستانی با چند موشک در دم به خون خود غلطیدند تا داغشان بر دل ملتی تا ابد سنگینی کند، اما زنان و مادران این سرزمین همچنان با صلابت ایستاده‌اند و به امید صبحی درخشان، بذر امید را در خانه و خانواده می‌کارند.

عدالت اجتماعی و مشارکت شهروندان ارکان توسعه امروز هستند

صادق افزود: پس از جنگ‌های تحمیلی اخیر، زنان و مردان ایرانی دوشادوش یکدیگر گام در مسیر بازسازی نهادند. جاده‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده بازسازی شدند و چرخ توسعه بار دیگر به حرکت درآمد.

وی با بیان اینکه توسعه امروز دیگر صرفاً به معنای رشد اقتصادی یا افزایش تولید ناخالص داخلی نیست، گفت: توسعه در قرن حاضر مفهومی فراگیر و چندبعدی است که عدالت اجتماعی، دسترسی عادلانه، مشارکت فعال شهروندان و به‌ویژه تقویت سرمایه انسانی را دربرمی‌گیرد.

صادق تصریح کرد: زنان پیشرو، زنانی هستند که از سطح مشارکت فردی عبور کرده و در شکل‌دهی به آینده اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست‌محیطی کشورها نقش ایفا می‌کنند.

زنان پیشرو در حال بازتعریف الگوهای توسعه هستند

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: زنان پیشرو نه‌تنها در بخش‌های مدیریتی، علمی یا اجتماعی فعال‌اند، بلکه با نگاهی جامع‌نگر، الگوهای توسعه را بازتعریف می‌کنند و در نقش‌های گوناگون خود، از جمله مادر، همسر، کارآفرین، معلم، مدیر یا سیاستمدار، توانایی ایفای نقشی مؤثر در سطحی عمیق و پایدار را دارند.

وی گفت: سیاست‌های کلان مندرج در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر توسعه و تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع رشد و شکوفایی زنان، حمایت از اشتغال زنان کارآفرین و استیفای حقوق آنان در عرصه‌های اجتماعی، همراه با عدالت‌محوری و اجتناب از تبعیض تأکید دارد.

صادق با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در زمینه توانمندسازی بانوان در جوامع، آینده‌ای باثبات‌تر، متوازن‌تر و مقاوم‌تر را به ارمغان خواهد آورد، افزود: اساساً توسعه پایدار باید همراه با مشارکت فعال بانوان باشد.

وی تصریح کرد: زنان باید پیشران مبانی توسعه‌ای جوامع و در بطن برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند و بدین ترتیب به تحقق اهداف توسعه‌ای کشورها کمک کنند.

عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان ضمن قدردانی از دولت ترکمنستان برای میزبانی اجلاس بین‌المللی «نقش زنان در حفظ صلح و دستیابی به توسعه پایدار»، خاطرنشان کرد: امیدواریم دستاوردهای این نشست موجب تقویت نقش بانوان پیشرو در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شود.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، شامگاه سه‌شنبه در صدر هیئتی وارد ترکمنستان شد.