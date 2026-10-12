به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز (دوشنبه، ۲۰ مهر) در مراسم روز جهانی اسکان بشر، با اشاره به تغییر شعارهای بین‌المللی حوزه اسکان متناسب با بحران‌هایی نظیر تغییرات اقلیمی، سیل، زلزله و فرونشست، اظهار کرد: در کنار چالش‌های زیست‌محیطی، جهان امروز با بحران عمیق اخلاقی مواجه است؛ وضعیتی که در آن تهدید به استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی و تعرض به موجودیت ملت‌ها از تریبون‌های بین‌المللی مطرح می‌شود، اما واکنش مؤثری در برابر آن صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: این جنگ تنها علیه جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه پایه‌های اخلاقی را در سراسر جهان هدف قرار داده است. مردم دنیا باید برای ادامه حیات خود به دنبال راهی متفاوت باشند. همدلی جهانی و تبیین آنچه در غزه و ایران رخ داده است، می‌تواند چراغ راهی برای ساختن آینده‌ای بهتر برای بشر و بهبود شرایط اسکان در جهان باشد.

وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت حفظ زیرساخت‌های زیستی تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف اسکان پایدار، منوط به تأمین امنیت شریان‌های حیاتی است.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی با اشاره به اهمیت پیوستگی سکونتگاه‌ها، اجرای پروژه‌های زیربنایی و توسعه شریان‌های مواصلاتی جاده‌ای و ریلی در استان‌های کشور را عاملی کلیدی در تقویت تاب‌آوری شهرها، بهبود دسترسی به خدمات عمومی و صیانت از حقوق شهروندی در شرایط بحرانی برشمرد.

صادق در پایان با بیان اینکه حقوق بنیادینی نظیر آموزش، ورزش و برخورداری از سرپناه امن در اسناد بین‌المللی تضمین شده است، خاطرنشان کرد: شهادت دانش‌آموزان در مدارس، ورزشکاران و غیرنظامیان نشان می‌دهد که اصول بنیادین انسانی نقض شده است.