پروازهای نجف - رشت از سر گرفته شد؛ انجام پروازها در دو روز هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن میرحسینی، مدیرکل فرودگاه رشت، از برنامه‌ریزی برای برقراری مجدد پروازهای مسیر نجف - رشت - نجف در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته خبر داد.

میرحسینی با اشاره به برنامه توسعه پروازهای خارجی فرودگاه سردار جنگل رشت گفت: پس از برقراری مجدد پروازهای روسیه در روزهای یکشنبه هر هفته توسط ایرلاین داخلی، پروازهای مسیر نجف - رشت - نجف نیز در روزهای یکشنبه و چهارشنبه انجام خواهد شد.

براساس اعلام شرکت فرودگاه‌ها، وی ادامه داد: برقراری مجدد پروازهای این مسیر، در ادامه روند توسعه پروازهای خارجی فرودگاه سردار جنگل رشت، زمینه مناسب‌تری برای پاسخ‌گویی به تقاضای سفر میان استان گیلان و کشور عراق فراهم می‌کند.

