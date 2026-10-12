  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۴

پروازهای نجف - رشت از سر گرفته شد؛ انجام پروازها در دو روز هفته

پروازهای نجف - رشت از سر گرفته شد؛ انجام پروازها در دو روز هفته

مدیرکل فرودگاه رشت، از برنامه‌ریزی برای برقراری مجدد پروازهای مسیر نجف - رشت - نجف در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن میرحسینی، مدیرکل فرودگاه رشت، از برنامه‌ریزی برای برقراری مجدد پروازهای مسیر نجف - رشت - نجف در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته خبر داد.

میرحسینی با اشاره به برنامه توسعه پروازهای خارجی فرودگاه سردار جنگل رشت گفت: پس از برقراری مجدد پروازهای روسیه در روزهای یکشنبه هر هفته توسط ایرلاین داخلی، پروازهای مسیر نجف - رشت - نجف نیز در روزهای یکشنبه و چهارشنبه انجام خواهد شد.

براساس اعلام شرکت فرودگاه‌ها، وی ادامه داد: برقراری مجدد پروازهای این مسیر، در ادامه روند توسعه پروازهای خارجی فرودگاه سردار جنگل رشت، زمینه مناسب‌تری برای پاسخ‌گویی به تقاضای سفر میان استان گیلان و کشور عراق فراهم می‌کند.

کد مطلب 6975143
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها