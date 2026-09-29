به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی کاسپین در اطلاعیهای درباره محدودیت ایجادشده برای یکی از هواپیماهای بوئینگ این شرکت در استانبول توضیحاتی ارائه کرد.
در این اطلاعیه آمده است که روز دوشنبه، ۶ مهرماه ۱۴۰۵ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶)، در جریان برنامه عملیاتی پرواز استانبول - تهران، به دنبال بروز یک موضوع اداری در کشور ترکیه، بهرهبرداری عملیاتی از یک فروند از هواپیماهای بوئینگ هواپیمایی کاسپین بهطور موقت با محدودیت مواجه شد.
هواپیمایی کاسپین تأکید کرده است که این محدودیت در پی یک موضوع اداری در ترکیه ایجاد شده و در حال حاضر بهرهبرداری عملیاتی از هواپیمای مذکور با محدودیت موقت مواجه است.
بلافاصله، فرآیند پیگیری و هماهنگیها از سوی شرکت هواپیمایی کاسپین آغاز و با مشارکت واحدهای ذیربط، اقدامات حقوقی و اداری لازم در دستور کار قرار گرفت. مذاکرات و تعاملات مستمر با مراجع ذیصلاح و طرفهای مرتبط در ترکیه نیز با هدف تسریع در فرآیند رفع محدودیت و بازگشت هواپیما به چرخه عملیاتی در حال انجام است.
شرکت هواپیمایی کاسپین با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای کارشناسی و اجرایی خود، موضوع را بهصورت مستمر و از مسیرهای قانونی و تخصصی دنبال میکند و اولویت اصلی شرکت، تسریع در رفع محدودیت ایجادشده، بازگرداندن هواپیمای مذکور به ناوگان عملیاتی و استمرار برنامه پروازی در چارچوب الزامات ایمنی و مقررات هوانوردی است.
همزمان، تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط عملیاتی و ارائه خدمات مناسب به مسافران در حال اجراست و برنامهریزیهای لازم برای استمرار عملیات پروازی و به حداقل رساندن آثار ناشی از این وضعیت در دستور کار قرار دارد.
شرکت هواپیمایی کاسپین ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مسافران، اطمینان میدهد که موضوع با جدیت در حال پیگیری است. خبرهای تکمیلی متناسب با روند اقدامات و پس از نهاییشدن هماهنگیهای مربوطه، صرفاً از طریق مجاری رسمی شرکت هواپیمایی کاسپین اطلاعرسانی خواهد شد.
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