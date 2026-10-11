به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، محمدعلی امیربیکی اظهار کرد: بر اساس آمار ایستگاه‌های هیدرومتری، جریان اغلب رودخانه‌های استان در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بیش از ۹۰ درصد نسبت به متوسط بلندمدت کاهش داشته است.

وی افزود: بیشترین آورد ثبت‌شده مربوط به رودخانه اعظم در بالادست سد هرات با حجم تقریبی ۶۰۰ هزار مترمکعب بوده که این میزان نیز حدود ۹۵ درصد کمتر از متوسط بلندمدت است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به وضعیت بارندگی استان گفت: میزان بارش یزد در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، به ۷۱.۵ میلی‌متر رسید؛ در حالی که این میزان در سال آبی پیش از آن ۵۳.۷ میلی‌متر و متوسط بلندمدت استان ۹۵.۳ میلی‌متر بوده است.

امیربیکی ادامه داد: بارندگی استان در سال آبی گذشته نسبت به سال قبل از آن ۳۳ درصد افزایش، اما در مقایسه با متوسط بلندمدت ۲۵ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه متوسط بارندگی کشور در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به ۲۴۲.۱ میلی‌متر رسید، خاطرنشان کرد: استان یزد از نظر میزان بارش، کمترین مقدار را در میان ۳۱ استان کشور ثبت کرده است. همچنین بر اساس آمار ۴۰ ساله منتهی به سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، متوسط سالانه بارندگی استان حدود ۹۵.۳ میلی‌متر بوده که پایین‌ترین میانگین در کشور محسوب می‌شود.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به تفاوت میزان بارندگی در شهرستان‌های استان گفت: تفت با ۱۵۶.۹ میلی‌متر بیشترین و شهرستان یزد با ۳۷.۷ میلی‌متر کمترین میزان بارندگی را در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ ثبت کرده‌اند.

امیربیکی افزود: شهرستان‌های زارچ و بهاباد با بیش از ۴۰ درصد کاهش بارندگی نسبت به متوسط بلندمدت، بیشترین افت را داشته‌اند؛ در مقابل، شهرستان خاتم با سه درصد افزایش بارندگی، بیشترین رشد را در مقایسه با این دوره ثبت کرده است.

وی همچنین به آمار ایستگاه‌های هواشناسی شرکت آب منطقه‌ای یزد اشاره کرد و گفت: ایستگاه منشاد با ۲۶۵.۸ میلی‌متر بیشترین و ایستگاه محمدآباد با ۳۵.۳ میلی‌متر کمترین میزان بارندگی را ثبت کرده‌اند.

امیربیکی با تشریح روند بلندمدت بارندگی در استان اظهار کرد: اگرچه در برخی سال‌های آبی میزان بارندگی یزد از متوسط بلندمدت فراتر رفته است، میانگین بارندگی در دوره‌های ۱۰ ساله از سال آبی ۱۳۸۷-۱۳۸۸ تاکنون همواره کمتر از متوسط بلندمدت بوده است؛ روندی که استمرار شرایط خشکسالی در استان را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: با وجود بارش‌های مناسب در پاییز سال ۱۴۰۴، بیشترین کاهش بارندگی نسبت به متوسط بلندمدت در زمستان و به میزان ۴۴ درصد رخ داد که کاهش ذخایر برف استان را نیز به دنبال داشت.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای یزد افزود: متوسط پوشش برف استان در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به میانگین ۲۵ سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافت؛ موضوعی که در کنار افت بارندگی و کاهش جریان رودخانه‌ها، ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب را دوچندان می‌کند.

امیربیکی در پایان بر ضرورت مدیریت تقاضای آب، افزایش بهره‌وری مصرف و برنامه‌ریزی برای سازگاری با شرایط کم‌آبی تأکید کرد و گفت: تداوم این روند، توجه جدی به مدیریت منابع و مصارف آب در استان یزد را ضروری می‌سازد.