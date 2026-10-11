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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

اهدای سه تخته قالی دست‌باف بانوان کریم‌آباد بهاباد به عتبات عالیات

اهدای سه تخته قالی دست‌باف بانوان کریم‌آباد بهاباد به عتبات عالیات

یزد- مسئول ستاد عتبات عالیات بهاباد گفت: سه تخته قالی دست‌باف حاصل تلاش ۳۰ بانوی هنرمند روستای کریم‌آباد بهاباد برای تأمین هزینه‌های حرم ائمه اطهار (ع) به ستاد عتبات عالیات تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد عتبات عالیات شهرستان بهاباد، حسین فلاح با اشاره به استقبال بانوان این روستا از قالی‌بافی با هدف کمک به بازسازی و توسعه حرم‌های مطهر، از مشارکت مستمر آنان در این فعالیت خیرخواهانه قدردانی کرد و گفت: این سه تخته قالی با همت ۳۰ بانوی هنرمند روستای کریم‌آباد و در مدت کمتر از سه ماه بافته شده است.

وی با اشاره به برش پنجمین قالی در یک سال گذشته در روستای کریم‌آباد، ابراز امیدواری کرد این حرکت با مشارکت بانوان منطقه ادامه یابد.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام ابراهیمی، امام جمعه بهاباد، درباره اهمیت مشارکت در فعالیت‌های مذهبی و خیرخواهانه و خدمت به اهل بیت (ع) سخنرانی کرد.

در پایان، سه تخته قالی با حضور مسئولان و مردم برش داده شد و برای اختصاص عواید حاصل از آن به هزینه‌های حرم ائمه اطهار (ع)، به ستاد عتبات عالیات تحویل داده شد.

کد مطلب 6974391

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