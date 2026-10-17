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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

پیش‌بینی رگبار پراکنده و وزش تندباد در یزد

پیش‌بینی رگبار پراکنده و وزش تندباد در یزد

یزد- کارشناس هواشناسی استان یزد از احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق در مناطق نیمه غربی استان تا سه‌شنبه و کاهش نسبی دما از این روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان یزد، سیدعباس میرحسینی با اشاره به تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: از روز یکشنبه تا سه‌شنبه، در ساعات بعدازظهر و شب، گاهی افزایش ابر و وزش تندباد با احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در برخی مناطق نیمه غربی استان، به‌ویژه ارتفاعات، احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان یزد ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته جاری، با شمالی شدن جریانات جوی، کاهش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.

میرحسینی با توصیه به رعایت احتیاط در فعالیت‌های کوهستانی، گفت: با توجه به احتمال بارش‌های پراکنده و رعدوبرق در مناطق کوهستانی، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، لازم است تمهیدات احتیاطی در این مناطق رعایت شود.

کد مطلب 6980509

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