به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان یزد، سیدعباس میرحسینی با اشاره به تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: از روز یکشنبه تا سه‌شنبه، در ساعات بعدازظهر و شب، گاهی افزایش ابر و وزش تندباد با احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در برخی مناطق نیمه غربی استان، به‌ویژه ارتفاعات، احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان یزد ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته جاری، با شمالی شدن جریانات جوی، کاهش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.

میرحسینی با توصیه به رعایت احتیاط در فعالیت‌های کوهستانی، گفت: با توجه به احتمال بارش‌های پراکنده و رعدوبرق در مناطق کوهستانی، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، لازم است تمهیدات احتیاطی در این مناطق رعایت شود.