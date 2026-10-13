بازدید بیش از ۱۰ هزار گردشگر از موزه آب یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، تقوا کولیوند اظهار کرد: موزه آب یزد با نمایش اسناد تاریخی، ابزارهای سنتی و شیوه‌های استحصال، انتقال و بهره‌برداری از آب، بخشی از تجربه چند هزارساله ایرانیان در سازگاری با محدودیت منابع آبی را به تصویر می‌کشد.

وی افزود: با وجود شرایط جنگی کشور در نیمه نخست امسال، بیش از ۱۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی از این موزه بازدید کردند؛ مجموعه‌ای که با معرفی روش‌های سنتی مدیریت آب، زمینه آشنایی بازدیدکنندگان با ارزش این منبع حیاتی و ضرورت حفاظت از آن را فراهم می‌کند.

مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد با اشاره به نقش آب در شکل‌گیری تمدن یزد گفت: مردم این منطقه در طول تاریخ با تکیه بر دانش بومی و شناخت شرایط اقلیمی، روش‌هایی متناسب با محدودیت منابع آبی توسعه داده‌اند که قنات‌ها از برجسته‌ترین نمونه‌های آن به شمار می‌روند.

کولیوند ادامه داد: موزه آب یزد در خانه تاریخی کلاهدوزها، واقع در میدان امیرچقماق، قرار دارد و بازدیدکنندگان در آن با تاریخ استحصال آب از دل زمین، ابزارهای مورد استفاده و شیوه‌های انتقال و بهره‌برداری از آب در گذشته آشنا می‌شوند.

وی با تأکید بر اهمیت انتقال میراث آبی به نسل‌های آینده تصریح کرد: در شرایطی که خشکسالی و محدودیت منابع آب از چالش‌های مهم استان یزد است، بازخوانی تجربه گذشتگان و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی درباره مصرف مسئولانه آب کمک کند.

مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد همچنین قنات‌های ایران را نمونه‌ای برجسته از دانش مهندسی و مدیریت منابع آب دانست و گفت: معرفی این میراث در موزه آب، فرصتی برای بازشناسی توانمندی‌های تاریخی ایرانیان و انتقال این تجربه ارزشمند به نسل‌های آینده است.