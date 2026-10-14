محمد باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مانور و بررسی وضعیت آمادگی دستگاه‌های امدادی و اجرایی در بهاباد بر ضرورت سنجش میزان آمادگی واقعی دستگاه‌های اجرایی و امدادی در مواجهه با خطرات ناشی از سیل تأکید کرد.

وی شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاه‌های مسئول را گامی کلیدی برای اصلاح و ارتقای عملکرد در شرایط بحرانی واقعی دانست و افزود: ارزیابی مستمر امکانات و توانمندی‌ها به مدیریت بهتر حوادث احتمالی کمک شایانی می‌کند.

فرماندار بهاباد همچنین بر لزوم تقویت هماهنگی و همکاری بین‌بخشی میان سازمان‌های مختلف از جمله مدیریت بحران، نیروهای انتظامی و نظامی، نهادهای امدادی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: اصلاح و تقویت زنجیره فرماندهی و بهبود کانال‌های ارتباطی میان دستگاه‌ها، لازمه واکنش سریع و اثربخش در زمان بروز بحران است.