  1. استانها
  2. یزد
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

آمادگی دستگاه‌های اجرایی بهاباد در مواجهه با سیل زیر ذره‌بین قرار گرفت

آمادگی دستگاه‌های اجرایی بهاباد در مواجهه با سیل زیر ذره‌بین قرار گرفت

یزد - فرماندار بهاباد بر ارزیابی دقیق آمادگی واقعی دستگاه‌های اجرایی و امدادی این شهرستان برای مقابله با بحران سیل و تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی تأکید کرد.

محمد باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مانور و بررسی وضعیت آمادگی دستگاه‌های امدادی و اجرایی در بهاباد بر ضرورت سنجش میزان آمادگی واقعی دستگاه‌های اجرایی و امدادی در مواجهه با خطرات ناشی از سیل تأکید کرد.

وی شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاه‌های مسئول را گامی کلیدی برای اصلاح و ارتقای عملکرد در شرایط بحرانی واقعی دانست و افزود: ارزیابی مستمر امکانات و توانمندی‌ها به مدیریت بهتر حوادث احتمالی کمک شایانی می‌کند.

فرماندار بهاباد همچنین بر لزوم تقویت هماهنگی و همکاری بین‌بخشی میان سازمان‌های مختلف از جمله مدیریت بحران، نیروهای انتظامی و نظامی، نهادهای امدادی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: اصلاح و تقویت زنجیره فرماندهی و بهبود کانال‌های ارتباطی میان دستگاه‌ها، لازمه واکنش سریع و اثربخش در زمان بروز بحران است.

کد مطلب 6977578

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها