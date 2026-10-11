به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در اقدام مشترک اداره اطلاعات شهرستان چابهار، رزمندگان قرارگاه شهید فولادی و سپاه شهرستان چابهار، سه نفر از اعضا و مرتبطان گروهک تروریستی جیش‌الظلم شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، در جریان این عملیات، یک خانه امن متعلق به این گروهک در منطقه عثمان‌آباد چابهار کشف شد که در آن یک قبضه سلاح ام‌۴، دو قبضه کلاشینکف و مقادیری مهمات سلاح ام‌۱۶ نگهداری می‌شد.

طبق اعلام منابع منتشرکننده این خبر، اقدام علیه پاسگاه‌های منطقه، از جمله پاسگاه‌های باهوکلات و شیرگواز، از جمله برنامه‌های این تیم تروریستی بوده است.