  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

دستگیری ۳ تروریست جیش‌الظلم در چابهار

دستگیری ۳ تروریست جیش‌الظلم در چابهار

چابهار- سه نفر از اعضا و مرتبطان گروهک تروریستی جیش‌الظلم در عملیات مشترک نیروهای امنیتی و نظامی در شهرستان چابهار و روستای درگس شهرستان دشتیاری دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در اقدام مشترک اداره اطلاعات شهرستان چابهار، رزمندگان قرارگاه شهید فولادی و سپاه شهرستان چابهار، سه نفر از اعضا و مرتبطان گروهک تروریستی جیش‌الظلم شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، در جریان این عملیات، یک خانه امن متعلق به این گروهک در منطقه عثمان‌آباد چابهار کشف شد که در آن یک قبضه سلاح ام‌۴، دو قبضه کلاشینکف و مقادیری مهمات سلاح ام‌۱۶ نگهداری می‌شد.

طبق اعلام منابع منتشرکننده این خبر، اقدام علیه پاسگاه‌های منطقه، از جمله پاسگاه‌های باهوکلات و شیرگواز، از جمله برنامه‌های این تیم تروریستی بوده است.

کد مطلب 6974245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها