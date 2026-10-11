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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰

انهدام یک تیم تروریستی در چابهار

انهدام یک تیم تروریستی در چابهار

سخنگوی فراجا از انهدام یک تیم تروریستی در چابهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا، از انهدام یک تیم تروریستی در چابهار خبر داد و گفت: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره اطلاعات و سپاه پاسداران، تیم ۳ نفره تروریستی مرتبط با گروهک جیش الظلم در چابهار، طی عملیات های موفقیت آمیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: انجام عملیات های تروریستی در هنگ مرزی نگور و تعدادی از پاسگاه های مورد نظر، از اهداف اصلی این مزدوران تروریست بود که با تلاش های شبانه روزی صورت گرفته، قبل از هرگونه اقدام، دستگیر شدند.

سخنگوی فراجا در پایان تاکید کرد: از منازل در اختیار این تیم تروریستی که به ارتباط با عناصر عملیاتی گروهک جیش الظلم اعتراف کردند، مقادیری سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط گردید.

کد مطلب 6974809
زهرا ناری

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