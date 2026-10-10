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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

پهلوگیری ۱۲۶ هزار تن محموله خوراک دام و طیور در بندر شهید بهشتی چابهار

پهلوگیری ۱۲۶ هزار تن محموله خوراک دام و طیور در بندر شهید بهشتی چابهار

چابهار- مدیرکل پشتیبانی امور دام استان سیستان و بلوچستان از پهلوگیری همزمان ۱۲۶ هزار تن محموله خوراک دام و طیور در بندر شهید بهشتی چابهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک سرابندی ظهر شنبه گفت: در راستای تأمین نیازهای استراتژیک صنعت دام و طیور کشور، دو کشتی حامل نهاده دامی با مجموع وزن ۱۲۶ هزار تن، شامل کنجاله سویا و ذرت دامی، به‌طور همزمان در بندر شهید بهشتی چابهار پهلو گرفتند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: ورود این محمولات به بندری استراتژیک همچون چابهار، نشان‌دهنده پتانسیل بالای این منطقه در تبدیل شدن به قطب اصلی تبادلات تجاری در جنوب شرق کشور است.

وی در ادامه بیان کرد: این محمولات جهت تامین نیازهای صنعت دام و طیور کشور به‌صورت حمل یکسره به مقاصد اعلامی از سوی دفتر مرکزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور ، ارسال خواهند شد.

سرابندی با تأکید بر اهمیت موقعیت جغرافیایی بندر شهید بهشتی چابهار افزود: تقویت زیرساخت‌های عملیاتی و لجستیکی بندر شهید بهشتی چابهار، گامی حیاتی در راستای تسهیل ورود محموله‌های عظیم خوراک دام و طیور به کشور است. توسعه این زیرساخت‌ها نه تنها سرعت عملیات را افزایش می‌دهد، بلکه امکان پذیرش حجم بسیار بیشتری از محموله‌های ذخایر استراتژیک را در آینده فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 6973225

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