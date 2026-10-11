عباس نورزائی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شهادت مولوی محمدیوسف گرگیچ، سردار حسین ظریفی و شهیده نصرت افتخاری اظهار کرد: این سه چهره هر یک در حوزه‌ای متفاوت، از همبستگی اجتماعی و خدمت به مردم تا صلح و سازش میان طوایف، نقش‌آفرینی می‌کردند و ترور آنان، سرمایه‌های اجتماعی استان را هدف قرار داده است.

این فعال فرهنگی افزود: مولوی شهید محمدیوسف گرگیچ با حضور در مناسبت‌های اجتماعی فراتر از مرزبندی‌های مذهبی، در تقویت پیوندهای اجتماعی نقش داشت و سردار شهید حسین ظریفی نیز با مسئولیت‌پذیری و تلاش برای توسعه منطقه و حمایت از مرزنشینان شناخته می‌شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های شهیده افتخاری، معاون اجتماعی نیروی انتظامی سیستان‌وبلوچستان، بیان کرد: وی با تکیه بر تخصص خود در حوزه مشاوره و میانجیگری، برای ایجاد صلح و سازش میان طوایف و گروه‌های اجتماعی تلاش می‌کرد و شهادت او بار دیگر ضرورت مقابله با خشونت و حمایت از کنشگران اجتماعی را نشان می‌دهد.

ظرفیت فرهنگی زنان در مقابله با تروریسم

پژوهشگر بنیاد ایران شناسی در سیستان و بلوچستان با اشاره به جایگاه زنان در فرهنگ و سنت‌های حماسی سیستان‌وبلوچستان گفت: مفهوم «گواژه‌زنی» و رجزخوانی زنان در روایت‌های حماسی و سنت‌های اجتماعی منطقه، بیانگر ظرفیت فرهنگی آنان برای دعوت به ایستادگی و دفاع از سرزمین است؛ ظرفیتی که می‌توان از آن برای تقویت همبستگی اجتماعی و مقابله با تروریسم بهره گرفت.

وی ادامه داد: زنان استان می‌توانند با استفاده از نفوذ فرهنگی و اجتماعی خود، مردم را به مقابله آگاهانه و قانونی با تروریسم، معرفی عاملان خشونت به مراجع قانونی و مطالبه امنیت عمومی ترغیب کنند.

این فعال فرهنگی تأکید کرد: مقابله با تروریسم نباید به انتقام‌جویی فردی یا درگیری‌های طایفه‌ای منجر شود، بلکه باید با تقویت اعتماد عمومی، گفت‌وگو و پیگیری قانونی، زمینه منزوی‌شدن عوامل خشونت فراهم شود.

نورزائی خاطرنشان کرد: پاسخ شایسته به ترور افرادی که برای صلح، خدمت و همبستگی اجتماعی تلاش می‌کردند، تقویت صدای زنان در دفاع از امنیت و افزایش اراده عمومی برای مقابله با خشونت است.