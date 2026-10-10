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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

کشف محموله مواد افیونی از سوداگران مرگ در مرزهای سیستان و بلوچستان

کشف محموله مواد افیونی از سوداگران مرگ در مرزهای سیستان و بلوچستان

زاهدان- فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۱۲۰ کیلوگرم مواد افیونی توسط دریابانان سلحشور فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد رفیعی ظهر شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: پایگاه دریابانی چابهار با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخ‌هایی از قصد قاچاقچیان موادمخدر برای ورود به خاک کشور در مناطق مرزی دست یافتند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: مرزداران غیور با اعزام چند تیم پوششی و عملیاتی و اجرای طرح مهار، منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار داده و توانستند محموله‌های موادمخدر را کشف و قاچاقچیان را زمینگیر کنند.

سردار رفیعی تصریح کرد: دریابانان سلحشور پایگاه دریابانی چابهار طی یک عملیات مقتدارنه جمعاً ۱۲۰ کیلوگرم شیشه، حشیش، هروئین را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان با اشاره توقیف یک دستگاه خودرو، خاطرنشان کرد: مرزداران مجاهد مرزبانی بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و همواره با چشمانی تیزبین، امنیتی مثال‌زدنی را برای ملت بزرگ ایران در سرحدات کشورمان به ارمغان خواهند آورد.

کد مطلب 6973385

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