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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

پیکر شهید امنیت وحید عنایت در کلاله تشییع شد

پیکر شهید امنیت وحید عنایت در کلاله تشییع شد

کلاله- پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، وحید عنایت، با حضور مردم شهیدپرور شهرستان کلاله تشییع شد.

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کد مطلب 6974401

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