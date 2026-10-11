https://mehrnews.com/x3dhNK ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲ کد مطلب 6974401 استانها گلستان استانها گلستان ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲ پیکر شهید امنیت وحید عنایت در کلاله تشییع شد کلاله- پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، وحید عنایت، با حضور مردم شهیدپرور شهرستان کلاله تشییع شد. دریافت 13 MB کد مطلب 6974401 کپی شد مطالب مرتبط گرهگشایی از پروژههای مدارس معطلمانده در مناطق مرزی شهادت بانوی خدمتگزار پلیس داغی بر دل مردم مناطق محروم تشکیل چندین پرونده نزد محاکم بین المللی درباره جنایت میناب و لامرد نمایشگاه «ایران سرای من» در مشهد؛ بازتاب هویت ملی از دریچه لنز دوربین رزمایش بزرگ جانفدایان در اردبیل برگزار می شود برچسبها گلستان گرگان شهید امنیت
نظر شما