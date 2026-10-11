شهادت بانوی خدمتگزار پلیس داغی بر دل مردم مناطق محروم

مولوی افضل ده‌مردنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شهادت نصرت افتخاری از نیروهای مجموعه انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این بانوی شهید با هدف خدمت‌رسانی به مردم منطقه چشمه‌زیارت و پیگیری مقدمات اجرای طرحی برای ارائه خدمات انتظامی به مناطق کم‌برخوردار اعزام شده بود که در پی اقدام تروریستی و کارگذاری تله انفجاری در مسیر، به شهادت رسید.

وی افزود: هدف قرار دادن نیروهایی که برای رسیدگی به نیازهای مردم و بهبود شرایط زندگی آنان تلاش می‌کنند، علاوه بر داغدار کردن خانواده‌ها و همکارانشان، روند خدمت‌رسانی و توسعه مناطق را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

این عالم اهل سنت با بیان اینکه مردم سیستان و بلوچستان شایسته امنیت پایدار و فرصت‌های برابر برای پیشرفت هستند، گفت: ناامنی بیش از هر چیز به زندگی روزمره مردم آسیب می‌زند و می‌تواند زمینه فعالیت‌های اقتصادی، ارائه خدمات عمومی و حرکت در مسیر آبادانی را تحت تأثیر قرار دهد.

ده‌مردنژاد با تأکید بر ضرورت حفظ جان انسان‌ها از منظر دینی و انسانی تصریح کرد: هیچ اختلاف یا ادعایی نمی‌تواند توجیهی برای کشتن انسان‌های بی‌گناه، ایجاد رعب و وحشت یا تهدید امنیت عمومی باشد و اختلاف‌ها باید از مسیرهای قانونی، عقلانی و مسالمت‌آمیز پیگیری شوند.

وی با اشاره به اهمیت حفظ وحدت میان اقوام و مذاهب در سیستان و بلوچستان ادامه داد: نباید اجازه داد اقدامات تروریستی به اختلاف میان مردم دامن بزند یا روابط و همزیستی دیرینه آنان را خدشه‌دار کند؛ چراکه این استان خانه مشترک همه مردم است و پیشرفت آن به همکاری، اعتماد متقابل و همدلی نیاز دارد.

این پژوهشگر با تأکید بر مسئولیت مشترک مردم و مسئولان در حفظ آرامش عمومی خاطرنشان کرد: حمایت از خدمتگزاران مردم، تقویت امنیت پایدار و توجه به نیازهای مناطق کم‌برخوردار، از الزامات دستیابی به توسعه و آرامش اجتماعی است.

ده‌مردنژاد در پایان با تسلیت شهادت شهیده افتخاری به خانواده و همکاران وی، ابراز امیدواری کرد با تقویت امنیت و همبستگی اجتماعی، زمینه خدمت‌رسانی بهتر و توسعه پایدار در سیستان و بلوچستان فراهم شود.