به گزارش خبرنگار مهر، حامد رخسارپور پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گزارشی از روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان، جزئیات سفر پر خیر و برکت وزیر آموزش و پرورش به خراسان جنوبی ارائه کرد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سفر وزیر محترم، آغاز عملیات اجرایی مجتمع آموزشی «دارالفنون» در بلوار پیامبر اعظم (ص) بیرجند بود که این مجتمع عظیم با ۱۲ هزار مترمربع زیربنا، احداث خواهد شد.

رخسارپور افزود: قرارداد این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان منعقد شده است و طبق تعهدات صورت گرفته، مقرر است این مجتمع فاخر ظرف مدت یک سال به بهره‌برداری رسیده و تقدیم دانش‌آموزان عزیز استان شود.

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به بازدیدهای میدانی وزیر آموزش و پرورش از شهرستان‌های مرزی اشاره کرد و گفت: در شهرستان سربیشه، از یک پروژه پژوهش‌سرا که سال‌ها معطل مانده بود بازدید به عمل آمد و با دستور صریح مقام عالی وزارت، مقرر شد این پروژه در اسرع وقت تکمیل و در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی یک مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرستان نهبندان خبر داد و تصریح کرد: طراحی این مدرسه با نگاهی ویژه به اقلیم گرم منطقه و بر پایه معماری اصیل اسلامی-ایرانی انجام شده است. استفاده از حیاط مرکزی، سقف‌های گنبدی و نمادهایی از آسبادهای نهبندان، از ویژگی‌های بارز این پروژه است.

رخسارپور افزود: در شهرستان درمیان نیز کلنگ احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه دیگر به نام «شهید سردار کاظمی» به زمین زده شد تا گام مهمی در مسیر رفع کمبود فضاهای آموزشی این منطقه برداشته شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان از برنامه‌ریزی برای احداث یک مجتمع آموزشی بزرگ دیگر در شهر بیرجند خبر داد و گفت: «علاوه بر پروژه‌های یادشده، زمینی به مساحت ۲۳ هزار مترمربع در مجاورت دانشگاه فرهنگیان در نظر گرفته شده که کار طراحی مجتمع آموزشی آن آغاز شده است.

وی یادآور شد: برنامه دوساله ریاست محترم جمهور، تأکید بر «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» دارد و تلاش ما و تمامی دستگاه‌های اجرایی استان بر این است که این عدالت از شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین نقاط، از مرزهای شوسف، نهبندان و زابل تا مرکز استان محقق شود تا با فراهم آوردن فضاهای آموزشی ایمن و استاندارد، شاهد شکوفایی استعدادهای درخشان دانش‌آموزان این خطه باشیم.