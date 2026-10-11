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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

تشکیل چندین پرونده نزد محاکم بین المللی درباره جنایت میناب و لامرد

تشکیل چندین پرونده نزد محاکم بین المللی درباره جنایت میناب و لامرد

بندرعباس- معاون حقوقی وزارت امور خارجه با تأکید بر خون‌خواهی شهدای میناب و رهبر شهید، اعلام کرد: با تشکیل کمیته‌ای توسط ریاست جمهوری، چندین پرونده در محاکم بین‌المللی ذی‌صلاح تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت امور خارجه در این خصوص اظهار کرد: تمام حاکمیت و مردم خون‌خواه خون‌های به ناحق ریخته شده، به‌خصوص رهبر شهیدمان و شهدای میناب هستیم.

وی افزود: وظیفه ما این است که خون‌خواهی را پیگیری کنیم، دادگستری تحقیقات خوبی را انجام داده و کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.

غریب‌آبادی در ادامه بیان کرد: وظیفه ما این است که این موضوع را در محاکم بین‌المللی مورد پیگیری قرار دهیم؛ ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری کمیته‌ای را تشکیل داده است.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه در پایان گفت: خیلی زود چندین پرونده را نزد محاکم بین‌المللی ذی‌صلاح درباره جنایت میناب و لامرد تشکیل خواهیم داد.

کد مطلب 6974370

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