تشکیل چندین پرونده نزد محاکم بین المللی درباره جنایت میناب و لامرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت امور خارجه در این خصوص اظهار کرد: تمام حاکمیت و مردم خون‌خواه خون‌های به ناحق ریخته شده، به‌خصوص رهبر شهیدمان و شهدای میناب هستیم.

وی افزود: وظیفه ما این است که خون‌خواهی را پیگیری کنیم، دادگستری تحقیقات خوبی را انجام داده و کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.

غریب‌آبادی در ادامه بیان کرد: وظیفه ما این است که این موضوع را در محاکم بین‌المللی مورد پیگیری قرار دهیم؛ ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری کمیته‌ای را تشکیل داده است.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه در پایان گفت: خیلی زود چندین پرونده را نزد محاکم بین‌المللی ذی‌صلاح درباره جنایت میناب و لامرد تشکیل خواهیم داد.