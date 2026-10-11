به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری رزمایش جان‌فدایان که با حضور مسئولان اجرایی برگزار شد، ضمن تبیین اهمیت این رویداد و گرامیداشت یاد وخاطره رهبر شهید امت وشهدای والامقام از برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در روز چهارشنبه، بیست‌ودوم مهرماه، خبر داد و بر آمادگی کامل شهرستان برای برگزاری باشکوه این رویداد تأکید کرد.

وی افزود: هدف اصلی از برگزاری این رزمایش، تجلی همبستگی ملی، به نمایش گذاشتن اقتدار مردمی و تجدید میثاق با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است وهمه ظرفیت ها وامکانات شهرستان برای برگزازی این برنامه ماندگار واثر گذار به کار گرفته می شود وفضا سازی محیط وشهر به شکل ویژه انجام می شود

فرماندار اردبیل با اشاره به روحیه انقلابی مردم این دیار افزود: «مردم همیشه در صحنه اردبیل همواره در تمامی بزنگاه‌های تاریخی، پیشگام و حماسه‌ساز بوده‌اند. این رزمایش فرصتی است تا بار دیگر اتحاد، انسجام و وفاداری آحاد ملت به ارزش‌های انقلاب اسلامی در فضای عمومی جامعه به تصویر کشیده شود.

قلندری ادامه داد :دراین جنگ ها روحیه خود باوری واراده ملت ایران دو چندان شد که در قالب پویش جان فدایان این اراده و اقتدار برای دفاع از آرمان ها وارزش های انقلاب اسلامی ایران نشان داده شد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای این رزمایش تصریح کرد: تمامی تمهیدات و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و خدمات‌رسان اتخاذ شده است. با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این رزمایش با نظم و کیفیت مطلوب و با هدف ایجاد فضایی آکنده از شور و شعور انقلابی برگزار خواهد شد.

فرماندار اردبیل خاطرنشان کرد: «انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های مسئول با جدیت در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده اهتمام ورزند تا شاهد رویدادی در شأن مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهرستان اردبیل باشیم.