کسری تجاری ترکیه در مسیر فتح قله ۱۰۰ میلیارد دلاری

به گزارش خبرنگار مهر، کسری تجارت خارجی ترکیه در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ با افزایش ۹.۳ درصدی به ۶۵.۷۹۳ میلیارد دلار رسید. برآوردها نشان می‌دهد با تداوم روند فعلی، کسری تجاری این کشور تا پایان سال جاری میلادی ممکن است از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر برود.

بر اساس گزارش سازمان آمار ترکیه (TÜİK) درباره وضعیت تجارت خارجی این کشور، صادرات ترکیه در دوره ژانویه تا آگوست ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴ درصد افزایش یافت و از ۱۷۷.۹ میلیارد دلار به ۱۸۴.۹ میلیارد دلار رسید.

در همین دوره، واردات ترکیه نیز با رشد ۵.۳ درصدی از ۲۳۸.۱ میلیارد دلار به ۲۵۰.۷ میلیارد دلار افزایش یافت. در نتیجه، کسری تجارت خارجی این کشور در هشت ماه نخست سال جاری میلادی با رشد ۹.۳ درصدی از ۶۰.۲۰۵ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به ۶۵.۷۹۳ میلیارد دلار رسید.

بررسی روند کسری تجاری ترکیه نشان می‌دهد این رقم در چهار ماه پایانی سال گذشته میلادی، از سپتامبر تا دسامبر، ۳۱.۹ میلیارد دلار بوده است. در صورتی که کسری تجاری ماهانه در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری در سطح مشابه سال گذشته باقی بماند، کسری تجارت خارجی ترکیه تا پایان سال به حدود ۹۷.۶ میلیارد دلار خواهد رسید. با این حال، روند افزایشی کسری ماهانه احتمال عبور این رقم از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار را تقویت می‌کند.

افزایش ۲۲.۳ درصدی کسری تجاری در ماه آگوست

آمارهای ماه آگوست ۲۰۲۶ نشان می‌دهد صادرات ترکیه با رشد ۸.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۳.۴ میلیارد دلار رسید. در مقابل، واردات این کشور با افزایش ۱۰.۵ درصدی، ۲۸.۵ میلیارد دلار ثبت شد.

بر این اساس، کسری تجارت خارجی ترکیه در آگوست با رشد ۲۲.۳ درصدی از ۴.۲ میلیارد دلار در سال گذشته به ۵.۲ میلیارد دلار افزایش یافت. رشد سریع‌تر واردات نسبت به صادرات، از عوامل افزایش کسری تجاری این کشور در این ماه بوده است.

آلمان، آمریکا و انگلیس؛ مقاصد اصلی صادرات ترکیه

بررسی مقاصد صادراتی ترکیه در ماه آگوست نشان می‌دهد آلمان با ۱.۷۶ میلیارد دلار در صدر کشورهای واردکننده کالا از ترکیه قرار داشته است. پس از آن، آمریکا با ۱.۷۳۱ میلیارد دلار و انگلیس با ۱.۲۳ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مجموع هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶، ارزش صادرات ترکیه به آلمان به ۱۵.۴ میلیارد دلار رسید. صادرات به آمریکا ۱۱.۸ میلیارد دلار و به انگلیس ۱۰.۶ میلیارد دلار گزارش شد.

در بخش واردات نیز چین همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کالا برای ترکیه بود. واردات ترکیه از چین در ماه آگوست به ۴.۷ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که این کشور در همین ماه ۲.۶ میلیارد دلار کالا از آلمان و ۱.۹ میلیارد دلار از روسیه وارد کرد.

در دوره ژانویه تا آگوست ۲۰۲۶ نیز ارزش واردات ترکیه از چین به ۳۶.۵ میلیارد دلار رسید. روسیه با ۲۶.۱ میلیارد دلار و آلمان با ۱۸.۷ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی تأمین‌کنندگان کالا برای ترکیه قرار گرفتند.

کاهش واردات کالاهای مصرفی در ترکیه

آمارهای تجارت خارجی ترکیه نشان می‌دهد واردات کالاهای مصرفی در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ با کاهش ۶.۶ درصدی به ۳۶.۴ میلیارد دلار رسید. در نتیجه، سهم این کالاها از کل واردات ترکیه از ۱۶.۴ درصد در مدت مشابه سال گذشته به ۱۴.۵ درصد کاهش یافت.

در مقابل، واردات مواد اولیه با افزایش ۸.۷ درصدی به ۱۷۸.۴ میلیارد دلار رسید و سهم آن از کل واردات کشور از ۶۸.۹ درصد به ۷۱.۱ درصد افزایش یافت.

همچنین واردات کالاهای سرمایه‌ای در این دوره با رشد ۱.۹ درصدی به ۳۵ میلیارد دلار رسید. با وجود افزایش ارزش واردات این گروه، سهم آن از کل واردات ترکیه با کاهش ۰.۴ واحد درصدی به ۱۴ درصد رسید.