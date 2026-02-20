افزایش چشمگیر کسری تجاری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کسری تجاری آمریکا در ماه دسامبر در پی افزایش شدید واردات، بهطور محسوسی افزایش یافت و شکاف تجاری کالا در سال ۲۰۲۵ به رکوردی تاریخی رسید؛ موضوعی که تردیدها درباره اثربخشی تعرفههای تجاری در کاهش کسری تراز بازرگانی را تشدید کرده است.
وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد کسری تجاری این کشور در ماه دسامبر با رشد ۳۲.۶ درصدی به ۷۰.۳ میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح در پنج ماه گذشته محسوب میشود. این دومین ماه متوالی افزایش کسری تجاری است و نشان میدهد بخش تجارت احتمالاً سهم محدودی در رشد تولید ناخالص داخلی سهماهه چهارم داشته است.
با این حال، بخش قابلتوجهی از رشد واردات به کالاهای سرمایهای اختصاص داشته که میتواند از سرمایهگذاری تجاری حمایت کرده و چشمانداز رشد اقتصادی را تقویت کند.
دولت دونالد ترامپ در سال گذشته موجی از تعرفهها را علیه شرکای تجاری با هدف کاهش کسری تجاری و حمایت از تولید داخلی اعمال کرد، اما دادهها نشان میدهد این سیاستها به احیای بخش تولید منجر نشده است. اشتغال کارخانهای آمریکا از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ حدود ۸۳ هزار شغل کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، کسری تجاری کالا در ماه دسامبر با افزایش ۱۸.۸ درصدی به ۹۹.۳ میلیارد دلار رسید. در مجموع سال ۲۰۲۵، واردات کالا با رشد ۴.۳ درصدی به رکورد ۳.۴۴ تریلیون دلار افزایش یافت. واردات از ۴۶ کشور به بالاترین سطح تاریخی خود رسید که در این میان مکزیک، تایوان و ویتنام بیشترین سهم را داشتند.
افزایش واردات عمدتاً به بخش کالاهای سرمایهای مربوط میشود؛ بهویژه رایانهها، تجهیزات جانبی و تجهیزات مخابراتی، در حالی که واردات خودرو و قطعات آن کاهش یافته است.
در مقابل، صادرات آمریکا در ماه دسامبر ۱.۷ درصد کاهش یافت و به ۲۸۷.۳ میلیارد دلار رسید. صادرات کالا با افت ۲.۹ درصدی به ۱۸۰.۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد که عمدتاً ناشی از افت ۸.۷ میلیارد دلاری صادرات طلا و سایر مواد صنعتی بود. با این حال، صادرات کالاهای سرمایهای بهویژه نیمههادیها با رشد همراه شد.
در مجموع، صادرات کالا در سال ۲۰۲۵ با افزایش ۵.۷ درصدی به رکورد ۲.۲۰ تریلیون دلار رسید.
انتشار این آمار واکنش منفی بازارهای مالی را به دنبال داشت؛ شاخصهای بورس والاستریت کاهش یافت، ارزش دلار تقویت شد و بازده اوراق خزانهداری آمریکا افزایش پیدا کرد.
بانک فدرال رزرو آتلانتا نیز برآورد خود از رشد اقتصادی سهماهه چهارم را از نرخ سالانه ۳.۶ درصد به ۳.۰ درصد کاهش داد. با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند افزایش واردات کالاهای سرمایهای میتواند نشانهای از تقویت سرمایهگذاری تجاری، بهویژه در حوزه رایانه و فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی باشد.
در بخش بازار کار، وزارت کار آمریکا اعلام کرد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۴ فوریه با کاهش ۲۳ هزار نفری به ۲۰۶ هزار نفر رسیده که کمتر از پیشبینیها بوده است. صورتجلسه نشست اخیر فدرال رزرو نیز نشان میدهد اکثریت سیاستگذاران، بازار کار را در مسیر تثبیت ارزیابی میکنند.
با این حال، نگرانیها درباره ریسکهای نزولی بازار کار همچنان پابرجاست. ادامه ضعف در استخدام، آثار تعرفهها، محدودیتهای مهاجرتی و احتیاط شرکتها در پی گسترش هوش مصنوعی از جمله عواملی است که میتواند رشد اشتغال را در ماههای آینده محدود کند.
