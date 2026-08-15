جزئیات پرداخت تسهیلات برای نوسازی خودروهای فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق حاتمی رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از ارائه تسهیلات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی برای نوسازی تاکسیهای برقی، یک میلیارد تومانی برای تاکسیهای دوگانهسوز، ۱۵ میلیارد تومانی برای اتوبوس و تسهیلات ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی کمبهره برای موتورسیکلتها با بازه بازپرداخت ۳۶ و ۶۰ ماهه خبر داد و گفت: برنامه اسقاط و نوسازی بر یک میلیون خودروی فرسوده در کلانشهرها متمرکز میشود.
بر اساس اعلام ایدرو، حاتمی در تشریح اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که به تازگی با نظر بیش از ۱۲ نهاد دولتی و بخش خصوصی برای انطباق با این قانون بازنگری شده است، ادامه داد: با ورود سالانه دستکم ۱.۲ میلیون خودرو به ناوگان حملونقل کشور، باید تلاش کنیم به همین میزان خودروی فرسوده نیز از ناوگان خارج شود.
وی با اشاره به اینکه با این اصلاحیه میتوان انتظار اسقاط بیش از ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو را داشت، افزود: تحقق اسقاط بیش از یک میلیون دستگاه که معادل چهار درصد خودروهای سواری موجود در کشور است، مستلزم ارائه مشوقهای دیگری از جمله یارانه صرفهجویی سوخت و استفاده از منابع حاصل از ظرفیت قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل کشور با اشاره به فرسودگی نزدیک به ۱.۹ میلیون خودروی سواری در کشور اضافه کرد: با توجه به اینکه کمتر از یک میلیون خودروی فرسوده در کلانشهرها مستقر هستند و با توجه به آلودگی هوا در این مناطق، اسقاط این خودروها در اولویت قرار دارد.
حاتمی با بیان اینکه تمرکز مشوقها و محدودیتها بر همین یک میلیون خودروی فرسوده کلانشهرها خواهد بود تا از کلانشهرها خارج شوند، در تشریح جزییات تسهیلات نوسازی گفت: در حال حاضر تسهیلات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی برای نوسازی تاکسیهای برقی و یک میلیارد تومانی برای تاکسیهای دوگانهسوز، ۱۵ میلیارد تومانی برای اتوبوس و همچنین ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی کمبهره برای موتورسیکلتها با بازه بازپرداخت ۳۶ و ۶۰ ماهه ارائه میشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این یک میلیون خودروی فرسوده کلانشهرها که مشخص نیست تردد داشته باشند، از سهمیه سوخت یارانهای استفاده میکنند و سالانه معادل یک میلیارد لیتر سوخت در کارت این خودروها شارژ میشود؛ در برخی موارد نیز کارت سوخت آنها توسط افراد یا خودروهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.
به گفته حاتمی، این خودروها از نوع کاربراتوری هستند و هر خودروی کاربراتوری فرسوده تا پنج برابر بیشتر از خودروی انژکتوری آلودگی تولید میکند؛ ناوگان ۲۴ میلیونی کنونی خودروهای سواری نیز در صورت عدم نوسازی تا سال ۱۴۲۰ به بیش از ۴۰ میلیون دستگاه خواهد رسید.
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