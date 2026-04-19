تأثیر جنگ ایران بر تجارت خارجی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش وزارت تجارت ترکیه، صادرات ترکیه در ماه مارس سال جاری میلادی با ۶.۴ درصد کاهش به ۲۱.۹ میلیارد دلار و واردات با ۸.۴ درصد افزایش به ۳۳.۲ میلیارد دلار شد. کسری تجارت خارجی این کشور ماهانه به ۱۱.۳ میلیارد دلار و درمجموع در سه‌ماهه نخست سال جاری به ۲۸.۷ میلیارد دلار افزایش یافت.

باوجود افزایش شدید قیمت انرژی، واردات انرژی ترکیه ۲.۴ درصد کاهش یافت. دلیل احتمالی این امر این است که این کشور منابع انرژی مورد نیاز را نه با قیمت‌های دائماً در حال تغییر در بازار نقدی، بلکه با قیمت‌های از پیش تعیین شده از طریق قراردادهای بلندمدت تهیه می‌کند.

بررسی اقلام وارداتی نشان می‌دهد که نه‌تنها انرژی، بلکه واردات طلا و خودرو نیز کاهش یافته است.

در گزارش وزارت تجارت ترکیه، کاهش ۶.۴ درصدی تجارت خارجی ترکیه به سه دلیل اصلی نسبت داده شده است؛ درمجموع ۲.۴ میلیارد دلار کاهش تجارت خارجی ناشی از تأثیر منفی ۱.۳ میلیارد دلار از اثر تقویمی، ۸۰۰ میلیون دلار از جنگ و ۳۵۰ میلیون دلار از طلا.

جنگ بدون شک تأثیر قابل‌توجهی بر صادرات ترکیه خواهد داشت. درآمد کشورهای منطقه تا حد بسیار زیادی از نفت و مشتقات آن حاصل می‌شود. به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و بمباران برخی از پالایشگاه‌ها و تأسیسات، درآمد این کشورها ناگهان متوقف شد. این به معنای کاهش هزینه‌ها و درنتیجه کاهش واردات است. صادرات ترکیه به منطقه در سال گذشته ۳۴ میلیارد دلار بود.

صادرات عراق در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار، تولید و صادرات روزانه ۳ تا ۴ میلیون بشکه بود؛ اما این رقم اکنون به ۲۵۰ هزار بشکه کاهش یافته است. این نفتی است که از طریق خط لوله به منطقه جیحان ترکیه می‌آید.

