شهردار مشهد: مردم ۱۸۰ شب منسجم و آگاهانه پای نظام ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شریف در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه مشهد اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه و فتنه و شبه‌کودتای بسیار خطرناک دی‌ماه سال ۱۴۰۴ و همچنین جنگ رمضان که قریب به ۶ ماه از آن گذشته، پایه، نیرو و مقاومت اصلی توسط مردم انجام شد.

شهردار مشهد افزود: مردم ۱۸۰ شب است که متحد، منسجم، آگاهانه، ولایتمدارانه و با انقلابی‌گری واقعی محکم پای نظام ایستادند، هوشیار و آگاه هستند و نگاهشان فقط به سرانگشت هدایت ولایت است.

وی تصریح کرد: ما در شهرداری ۲۸ اقدام و پروژه را شروع کردیم و در ایام جنگ آن‌ها را به سرانجام رساندیم که مبلغ ریالی این پروژه‌ها بیش از ۹ همت بوده است.

قلندرشریف گفت: این پروژه‌ها کلان و در حاشیه‌ شهر تأثیرگذار بوده و موجب افزایش خدمات و رفاه در حاشیه‌ی شهر شده، اکثر این پروژه‌ها زائرمحور بوده است.

قطار شهری؛ پروژه‌ای که در جنگ هم متوقف نشد

شهردار مشهد مقدس بیان کرد: یکی از پروژه‌های کلان شهر قطار شهری است که اجرای هر کیلومتر آن ۵۰ میلیون دلار هزینه دارد. ساخت قطار شهری با جدیت در این دوره مدیریت شهری ادامه پیدا کرد، به‌طوری که فاز یک خط سوم و اتصال مترو به حرم مطهر تکمیل و خطوط ریلی مشهد به نخستین شبکه‌ی متصل به زیارت در منطقه تبدیل شد.

وی ادامه داد: با این اقدام رینگ مترو مشهد در خطوط یک، دو و سه به مقصد اصلی حرم تکمیل شد و مسافران این خطوط می‌توانند با پرداخت هزینه‌ی یک بلیت به حرم مطهر مشرف شوند.

قلندرشریف خاطرنشان کرد: علیرغم هزینه زیاد، پروژه قطارشهری مشهد متوقف نشد و با جدیت در حال کار است. در یک سال گذشته کشور ایران با جنگ تحمیلی و فتنه دشمنان اسلام مواجه بود، اما اتحاد مردم و رهبری مقام معظم رهبری، دشمنان را با شکست مواجه کرد.

نهضت آسفالت و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی

شهردار مشهد اضافه کرد: در این شرایط دستگاه‌های اجرایی و خادمان مردم باید با عمل به تکالیف و وظایف خود قدردان اتحاد و مقاومت مردم باشند. در شهرداری مشهد نیز خدمت بدون وقفه ادامه پیدا کرد، خدمت در مشهد پررنگ‌تر از گذشته انجام شد و حتی یک پروژه متوقف نشد.

وی با اشاره به اینکه ما از سال ۱۴۰۲ به‌صورت مسئله‌محور در شهرداری مشهد عمل و با شناسایی مشکلات شهر در راستای رفع آن‌ها اقدام کردیم، تصریح کرد: در نخستین اقدام طرح‌های نیمه‌تمام تکمیل و بیش از ۶۰ طرح ناتمام اجرا شد و به بهره‌برداری رسید.

قلندرشریف افزود: تمام پروژه‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی انجام و ۲۸ طرح کلان با اعتباری بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان در ۲ سال گذشته اجرا شده است. به احترام مقام شهدا نیز اقدامات خاصی صورت گرفت و ۱۸ هزار پلاک شهدا در این دوره نصب شد.

شهردار مشهد ادامه داد: سال گذشته در راستای نهضت آسفالت چهار میلیون متر مربع آسفالت انجام شد و برای امسال نیز پنج میلیون متر مربع آسفالت برنامه‌ریزی شده که تاکنون نیمی از این میزان اجرا شده است.

وی بیان کرد: برای اولین بار در این دوره قرارداد خرید ۷۰۰ دستگاه اتوبوس با هزینه شهرداری منعقد شد که حدود ۴۰۰ دستگاه از این تعداد به ناوگان اضافه شده است.

قلندرشریف اضافه کرد: نیاز شهر مشهد مجهز شدن به حداقل ۳۲۰۰ دستگاه اتوبوس بوده که در حال حاضر ۲۱۰۰ اتوبوس موجود است و ۱۰۰۰ دستگاه کمبود داریم. البته با تکمیل طرح قطارشهری این نیاز تعدیل می‌شود.

تسهیل زیارت با ساخت پارکینگ‌های جدید

شهردار مشهد گفت: در اجرای طرح‌های مختلف هدف تسهیل زیارت بوده که در این راستا در این دوره ۴۰۰۰ پارکینگ در هسته‌ی مرکزی شهر ساخته شده است.