زنگ مهر ۱۴۰۵ در مدارس مشهد به صدا درآمد 

به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ مدارس مشهد و خراسان رضوی با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد مقدس، بهروز محبی نجمآبادی، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی، سردار مهدوی، فرمانده سپاه امام رضا (ع) و جمعی از مسئولان استانی و شهری در مدرسه مصلی نژاد مشهد برگزار شد.
در این مراسم، زنگ مهر به صدا درآمد تا دانشآموزان خراسان رضوی پس از پشت سر گذاشتن وقفه ایجادشده در روند برگزاری حضوری مدارس به دلیل شرایط جنگی، بار دیگر راهی کلاسهای درس شوند و سال تحصیلی جدید را بهصورت حضوری آغاز کنند.
بازگشت دانشآموزان به مدارس در آغاز سال تحصیلی جدید، در شرایطی رقم میخورد که وقفه ناشی از جنگ، بخشی از روند معمول فعالیت آموزشی مدارس را تحت تأثیر قرار داده بود و اکنون با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، مدارس بار دیگر میزبان دانشآموزان هستند.
این مراسم با حضور دانشآموزان، مدیران مدارس، معلمان و مسئولان استان و شهر مشهد برگزار شد و زنگ مهر بهعنوان نماد آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه مصلی نژاد مشهد نواخته شد.
سال تحصیلی جدید در خراسان رضوی از امروز با حضور دانشآموزان در مدارس آغاز شده است و مدارس استان بار دیگر فعالیت آموزشی خود را در فضای حضوری دنبال میکنند.
گفتنی است؛ استاندار خراسان رضوی با حضور در مدرسه، یک نهال سرو کاشت تا آغاز سال تحصیلی جدید با یاد شهدا و نمادی از رشد و آیندهسازی دانشآموزان همراه شود. همچنین زنگ ایثار و شهادت توسط سردار مهدوی فرمانده سپاه امام رضا (ع) نواخته شد.
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