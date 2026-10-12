به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندرشریف عصر دوشنبه در نشست با اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی اظهار کرد: امروز جلسه خوبی با اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان داشتیم. پیش از این نیز نشست‌هایی با فعالان رسانه‌ای برگزار شده بود، اما انتخاب هیئت‌مدیره جدید فرصتی فراهم کرد تا موضوعات مشترک را دوباره بررسی و برای ادامه همکاری‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

شهردار مشهد افزود: در این جلسه، موضوعات مشترک میان شهرداری مشهد و خانه مطبوعات و همچنین زمینه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه مورد بحث قرار گرفت. اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات مطالبات و درخواست‌های به‌حقی داشتند و مدیریت شهری نیز دیدگاه‌ها و انتظارات خود را مطرح کرد تا با تعامل متقابل، مشکلات موجود برطرف و برنامه‌های مشترک دنبال شود.

وی با اشاره به مطالبات باقی‌مانده از سال‌های گذشته بیان کرد: طی سه تا چهار سال اخیر، در دیدارهای روز خبرنگار و نشست‌ها و بازدیدهای مختلف با فعالان رسانه‌ای، موضوعاتی مطرح شده بود که بخشی از آن‌ها به‌طور کامل پیگیری و محقق نشده است. در این نشست توافق شد این موضوعات مجدداً بررسی و پیگیری شود تا وعده‌های گذشته در حد گفت‌وگو باقی نماند و در صورت فراهم بودن شرایط، به مرحله اجرا برسد.

قلندرشریف ادامه داد: در همین راستا، مقرر شد نعمتی، مشاور عالی شهردار، با همکاری اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات و از طریق رایزنی با اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، پیگیری مطالبات و موضوعات مطرح‌شده را بر عهده بگیرد.

شهردار مشهد با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای فعالان رسانه‌ای گفت: یکی از محورهای مورد توافق در این نشست، بررسی امکانات و خدمات رفاهی قابل ارائه به خبرنگاران و اعضای خانه مطبوعات بود. مقرر شد موضوعاتی که امکان پیگیری و تصویب آن‌ها در شورای اسلامی شهر وجود دارد، با همکاری مشاور عالی شهردار و اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات دنبال شود.

وی تصریح کرد: هدف این است که با استفاده از ظرفیت‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر، مطالبات قابل تحقق جامعه رسانه‌ای با جدیت پیگیری شود و خدمات مناسبی در حوزه رفاه و پشتیبانی از فعالان رسانه‌ای ارائه کنیم. تحقق این موضوع به همکاری و تعامل مدیریت شهری با نمایندگان جامعه رسانه‌ای استان نیاز دارد.

قلندرشریف با اشاره به مشکل فضای فیزیکی و محل استقرار خانه مطبوعات اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های فعالان رسانه‌ای، برخورداری از فضای مناسب برای انجام فعالیت‌های صنفی و رسانه‌ای است. شهرداری مشهد فرهنگ‌سرای رسانه را در اختیار دارد که از امکانات مناسبی برخوردار است و می‌تواند بخشی از نیازهای جامعه رسانه‌ای را پاسخ دهد.

شهردار مشهد افزود: در این جلسه مقرر شد نحوه استفاده از ظرفیت فرهنگ‌سرای رسانه برای فعالیت‌های خانه مطبوعات بررسی شود و زمینه مدیریت هیئت‌امنایی این مجموعه با مشارکت اهالی رسانه فراهم شود. بر این اساس، قرار است با همکاری فعالان رسانه‌ای، تعدادی از اعضای خانه مطبوعات و همکاران شهرداری، سازوکار مناسبی برای مدیریت این مجموعه طراحی شود.

وی تأکید کرد: تلاش ما این است که از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم و با مشارکت فعالان رسانه‌ای، زمینه بهره‌برداری مناسب از امکانات فرهنگ‌سرای رسانه را فراهم آوریم تا این مجموعه بتواند در رفع بخشی از مشکلات و نیازهای خانه مطبوعات و اهالی رسانه نقش مؤثری داشته باشد.

قلندرشریف با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای رسانه‌ای اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این نشست، برگزاری جشنواره و نمایشگاه مطبوعات بود. با توجه به اینکه مدتی است چنین رویدادهایی برگزار نشده، توافق شد زمینه همکاری برای برگزاری مناسب این برنامه‌ها فراهم شود.

شهردار مشهد ادامه داد: در این زمینه، شهرداری مشهد از طریق مجموعه‌ها و همکاران مرتبط با حوزه رسانه، در کنار اعضای خانه مطبوعات و رسانه‌های استان قرار خواهد گرفت تا با همکاری و هم‌افزایی، امکان برگزاری جشنواره و نمایشگاه مطبوعات فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: این رویدادها می‌توانند فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌ای، تقویت ارتباط میان فعالان این حوزه و ارتقای جایگاه مطبوعات و رسانه‌ها باشند.