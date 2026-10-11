به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ویژه شورای اسلامی شهر بم که ظهر روز یکشنبه، ۱۹ مهرماه با دستور کار انتخاب شهردار برگزار شد، اعضای این شورا پس از بحث و بررسی و انجام رأی‌گیری، رسول برایی‌نژاد را به عنوان شهردار جدید بم برگزیدند.

رسول برایی‌نژاد، دارای مدرک کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و کارشناسی مهندسی عمران است.

وی پیش از این نیز سوابق مدیریتی متعددی را در کارنامه خود به ثبت رسانده که از آن جمله می‌توان به تصدی شهرداری بم، معاونت عمرانی شهرداری و همچنین فعالیت‌های علمی و دانشگاهی و تألیف چندین جلد کتاب در حوزه مدیریت شهری اشاره کرد.

انتظار می‌رود با تکیه بر سوابق اجرایی و دانش تخصصی شهردار جدید در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، روند پیشبرد برنامه‌های توسعه‌محور و بهبود وضعیت زیرساخت‌های شهر تاریخی بم با شتاب بیشتری دنبال شود.