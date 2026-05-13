تاکید امام جمعه بم بر برگزاری باشکوه مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام فرهاد دهقانی، صبح چهارشنبه در نخستین جلسه هماهنگی مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی درشهرستان بم بر حفظ سنتهای اصیل مذهبی و برگزاری باشکوه این مراسم تاکید کرد.
وی با اشاره به میراث ارزشمند شهرستان بم، اجتماع باشکوه تاسوعا و عاشورا را امانتی گرانبها از پیشینیان دانست و گفت این آیین هر سال با شکوه و کیفیتی بهتر برگزار میشود.
امام جمعه بم با قدردانی از وحدت و انسجام میان فرماندار، شهردار و سایر مسئولان شهری برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم، بر اجرای مطلوب و باکیفیت آن تاکید کرد و از زحمات برگزارکنندگان، خادمان، مداحان و فعالان فرهنگی نیز قدردانی به عمل آورد.
حجتالاسلام دهقانی، با بیان اینکه این نشست، جلسهای مقدماتی بوده و در جلسات آینده با حضور سایر مدیران وظایف بهصورت دقیقتر تقسیم خواهد شد، افزود: مردم شهرستان بم چشمانتظار برگزاری مراسم صبح تاسوعا، صبح عاشورا و شام عاشورا هستند و لازم است میزبانی شایستهای از عزاداران حسینی صورت گیرد.
وی با اشاره به جایگاه ملی و فرا ملی این مراسم، که اجتماع عزاداران در میدان امام خمینی(ره) به نمادی شناختهشده تبدیل شده است، بر استفاده از همه ظرفیتهای شهرستان برای حفظ و رونق این سنت ارزشمند تاکید کرد.
فرماندار شهرستان بم، نیز با اشاره به شرایط ویژه امسال، این مراسم را خاصتر دانست و گفت: امسال نخستین مراسم در دوران زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی و در شرایطی برگزار میشود که یاد و نام امام حسین(ع) بیش از هر زمان دیگری الهامبخش جامعه است.
وحدت عیدی، فرهنگ عاشورا را ریشهدار در روحیه ایثار و مقاومت مردم ایران دانست و افزود: آنچه امروز در جبهههای حق علیه باطل مشاهده میشود، برگرفته از مکتب حسینی و روحیه شهادتطلبی است.
فرماندار بم تاکید کرد: مراسم تاسوعا و عاشورای امسال باید باشکوهتر و با عظمتتر از سالهای گذشته برگزار شود تا عشق و ارادت مردم به امام حسین(ع) به بهترین شکل به نمایش گذاشته شود.
وی همچنین از آمادگی همه مجموعهها برای اقدامات ویژه، برنامهریزی و هماهنگی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که مراسم امسال جلوهای شایسته از ارادت مردم بم به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به تصویر بکشد و در سطح ملی و جهانی بازتاب یابد.
