به گزارش خبرنگار مهر، رسول برایینژاد، شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تشریح راهبردهای مدیریت شهری در بم، اظهار داشت: خدمت به مردم فارغ از عنوان و جایگاه، رسالت اصلی شهرداری است و با وجود شرایط اقتصادی کشور، تلاش ما امیدآفرینی در جامعه و جلوگیری از هرگونه دلسردی میان شهروندان است.
وی با بیان اینکه برنامههای شهرداری در سه بازه زمانی تدوین شده است، افزود: برای جلوگیری از بروز بنبست در پروژهها به دلیل محدودیت منابع، رویکرد ما پرهیز از کلنگزنی پروژههای غیرکارشناسی و تمرکز بر تکمیل طرحهای اولویتدار است.
جزئیات طرح ساماندهی ورودی شهر و حریم ارگ قدیم
شهردار بم در خصوص دغدغه شهروندان پیرامون وضعیت ورودی این شهر تصریح کرد: مطالعات این طرح انجام شده و نقشههای اجرایی آن به پیشرفت ۹۰ درصدی رسیده است.
وی ادامه داد: با توجه به چالشهای تأمین مالی، برنامه ما آغاز پروژه در قالب فازبندیهای مشخص است تا مردم تغییر ملموس را در سیمای ورودی شهر حس کنند. همچنین، برای آن بخش از محدوده که خارج از حریم خدماتی شهر قرار دارد، با هماهنگی فرمانداری و اداره راه، رایزنی برای جذب منابع در حال انجام است.
برایینژاد، درباره ساماندهی اطراف ارگ قدیم بم نیز گفت: این موضوع از مصوبات سفر معاون عمرانی استاندار است و فرآیند طراحی آن با استفاده از ظرفیت مشاوران بومی آغاز شده است.
وی از تشکیل کارگروهی متشکل از اساتید دانشگاه و شهرداران پیشین خبر داد و افزود: پیشبینی میشود ظرف دو ماه آینده طرح جامع این محدوده نهایی شود تا عملیات اجرایی آن در بازهای مشخص کلید بخورد.
ارائه گزارش شفاف مالی تا پایان شهریورماه
شهردار بم با تأکید بر حق دانستن عملکرد شهرداری توسط مردم، از تهیه گزارشهای دورهای عملکرد مالی خبر داد و گفت: تا پایان شهریورماه، گزارشی جامع از درآمدهای شهرداری و نحوه تخصیص آنها در حوزههای عمرانی آسفالت خیابانها و کوچهها، فرهنگی و خدمات شهری منتشر خواهد شد.
وی در خصوص فرآیندهای معاملاتی افزود: تمام خریدهای شهرداری در بستر سامانه «ستاد» و تحت نظارت سازمانهای بازرسی انجام میشود. اولویت ما در اجرای پروژهها، استفاده از پیمانکاران و تأمینکنندگان بومی برای کمک به اقتصاد شهر است.
تبدیل باغهای قدیمی به قطبهای گردشگری
برایینژاد، همچنین از اجرای طرحی تشویقی برای بهرهبرداری اقتصادی از باغهای مناطق قدیمی خبر داد و گفت: هدف ما این است که با ارائه تسهیلات در صدور مجوزها، مالکان باغها را به ایجاد مراکز جذب گردشگر نظیر شربتخانهها یا اقامتگاههای بومی با رعایت استانداردهای میراث فرهنگی ترغیب کنیم و این اقدام علاوه بر حفظ فضای سبز، به افزایش درآمد شهروندان و رونق اقتصادی منطقه کمک خواهد کرد.
توسعه زیرساختهای ورزشی و حملونقل عمومی
شهردار بم در بخش سخنان خود، بر لزوم مدیریت علمی پسماندهای عفونی و همچنین توسعه زیرساختهای ورزشی و حملونقل عمومی بهویژه در مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد و از عزم جدی مجموعه شهرداری برای تحقق این برنامهها با همراهی و دعای خیر مردم خبر داد.
مسئولیت مدیریت پسماندهای عفونی با مراکز درمانی است
وی در پاسخ به پرسشهای مطرح شده پیرامون نحوه مدیریت پسماند در بیمارستانها، ضمن تأکید بر اهمیت سلامت عمومی تصریح کرد: طبق قانون، مسئولیت بیخطرسازی و مدیریت پسماندهای عفونی بر عهده خودِ مراکز درمانی است؛ با این حال، شهرداری آمادگی دارد در قالب قراردادهای قانونی، مدیریت جمعآوری این پسماندها را بر عهده بگیرد تا حقوق شهروندان در حوزه سلامت بیش از پیش حفظ شود.
احداث تفرجگاه و پیستهای ورزشی در مسیر ورودی شهر
برایینژاد، در ادامه با اشاره به برنامههای توسعه فضاهای سبز و تفریحی در حاشیه شهر گفت: در راستای احیای فضاهای سبز شهری، در قالب تفاهمنامهای با اداره منابع طبیعی، بخشی از زمینهای حاشیه اتوبان جهت ایجاد پارک جنگلی در اختیار شهرداری قرار گرفته است.
وی افزود: علاوه بر این، در نظر داریم با برگزاری فراخوان عمومی و دعوت از متخصصان و مشاوران، طرحی جامع برای ایجاد تفرجگاه و بوستان در مسیر اصلی ورودی شهر تدوین و اجرا کنیم.
وی همچنین با اشاره به مطالبات جوانان و ورزشکاران افزود: برنامهریزیهایی برای احداث زیرساختهای ورزشی، از جمله پیست موتورسواری و همچنین تخصیص مکانی مناسب برای فعالیت هیئتهای سوارکاری در دستور کار قرار دارد تا شهروندان و مسافران بتوانند از این امکانات بهرهمند شوند.
بررسی چالشهای حملونقل عمومی در مناطق کم برخوردار
شهردار بم در پایان با آسیبشناسی وضعیت حملونقل عمومی، چالشهای بهرهگیری از خطوط اتوبوسرانی را بررسی کرد و گفت: علی رغم تلاشهای انجام شده برای اطلاعرسانی و ایجاد خطوط ویژه در مناسبتهای خاص، متأسفانه استقبال از حملونقل عمومی در برخی مسیرها آنطور که باید، مطلوب نبوده است؛ با این حال، شهرداری آمادگی دارد با اجرای طرحهای آزمایشی در مناطق کمبرخوردار و با نیازسنجی دقیق از مطالبات واقعی شهروندان، ظرفیتهای موجود را جهت تسهیل در جابجایی و بهبود وضعیت حملونقل در این نقاط به کار گیرد.
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