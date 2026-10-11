باشگاه پرسپولیس ۸ زندانی را در مشهد آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و احد میرزایی، عضو هیئت‌مدیره این باشگاه، همراه با تعدادی از مدیران فرهنگی باشگاه امروز سفری به مشهد مقدس داشتند که در جریان این سفر، باشگاه پرسپولیس با پرداخت مبالغ مورد نیاز برای آزادی ۸ زندانی جرایم مالی، زمینه بازگشت آنها به زندگی و خانواده‌هایشان را فراهم کرد.

این اقدام در ادامه فعالیت‌های خیرخواهانه باشگاه پرسپولیس انجام شد. مسئولان پرسپولیس پیش از این نیز هم‌زمان با برگزاری دیدار این تیم مقابل استقلال در اصفهان، زمینه آزادی ۶ زندانی جرایم مالی در شهر اصفهان را فراهم کرده بودند.

به این ترتیب، باشگاه پرسپولیس در دو اقدام خیرخواهانه اخیر خود، به آزادی ۱۴ زندانی جرایم مالی در شهرهای مشهد و اصفهان کمک کرده است تا این افراد بار دیگر به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

این اقدام در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی باشگاه پرسپولیس و هم‌زمان با سفر مدیران باشگاه به مشهد مقدس صورت گرفت؛ سفری که علاوه بر زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع)، با اجرای برنامه‌ای انسان‌دوستانه و حمایت از خانواده‌های زندانیان همراه بود.

غلامرضا روشان، مدیرکل زندان‌های استان خراسان رضوی، ضمن قدردانی از اقدام باشگاه پرسپولیس، این حرکت را مایه دلگرمی خانواده‌های زندانیان و فعالان این عرصه دانست و بر نقش مؤثر باشگاه‌های ورزشی در ترویج فرهنگ کمک به آزادی زندانیان تأکید کرد.

وی همچنین حضور پرسپولیس در چنین برنامه‌هایی را گامی ارزشمند در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.