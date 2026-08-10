به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در مراسم آزادسازی ۴۳۷ زندانی جرائم غیرعمد استان خراسان رضوی همزمان با ایام شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) در مدرسه دو درب (دارالقرآن) حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن تسلیت ایام ارتحال پیامبر اعظم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، اظهار کرد: این اقدام ارزشمند و خدمت مبارکی که امروز به آزادی جمعی از زندانیان معسر انجامید، بی‌تردید از برکات وجود نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) و این مضجع شریف و نورانی است.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به جایگاه معنوی ائمه اطهار(ع) افزود: حضرت امام رضا(ع) زنده و حاضر و ناظرند و بر اعمال و رفتار ما اشراف دارند؛ از این رو، ما نیز وظیفه داریم به اندازه توان و مقدورات خود در مسیر آموزه‌ها و سیره نورانی آن بزرگواران گام برداریم و آنچه را از آنان آموخته‌ایم، در زندگی و رفتار خود به کار بندیم.

وی با تشریح چگونگی شکل‌گیری این اقدام، گفت: چندی پیش در حرم مطهر رضوی، مسئولان سازمان زندان‌ها موضوع حضور جمعی از برادران و خواهران دینی در زندان به دلیل بدهی و مشکلات مالی را مطرح کردند و عنوان شد که با تأمین مبلغی چند میلیارد تومانی می‌توان زمینه آزادی و رهایی آنان را فراهم کرد.

مروی ادامه داد: همان‌جا در دل خود گفتم اگر حضرت رضا(ع) این موضوع را می‌نشیدن، چه می‌کردند؟ آیا می‌فرمایند از کنار این مسئله بگذرید و کاری نداشته باشید یا اینکه همت به خرج می‌دهند، دست یاری به سوی این بندگان خدا دراز می‌کنند و برای گره‌گشایی از کار آنان اقدام می‌فرمایند؟

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه زندگی اهل‌بیت(ع) سراسر برکت، رحمت، احسان، دستگیری و گره‌گشایی از کار بندگان خداست، تصریح کرد: اهل‌بیت(ع) نه‌تنها در سخنان و احادیث خود، شیعیان و محبان خویش را به نیکی و احسان دعوت کرده‌اند، بلکه خود در عمل پیشگام این مسیر بوده‌اند؛ سیره اهل‌بیت(ع) این‌گونه نبوده که صرفاً سخن بگویند و دیگران را به نیکی دعوت کنند؛ بلکه سراسر وجود این ذوات مقدسه، تجلی رحمت، برکت، کرامت و احسان به بندگان خدا بوده است.

وی با بیان اینکه آستان قدس رضوی خود را صاحب این اقدام نمی‌داند، اظهار کرد: این اتفاق مبارک که امروز به وقوع پیوست، از برکات حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) است و ما در این میان، خود را صاحب این کار نمی‌دانیم؛ آنچه انجام شده، به برکت این وجود نورانی و این مضجع شریف و مقدس است.

مروی در ادامه، مردم را صاحبان اصلی ثواب این اقدام دانست و گفت: مبالغی که از سوی آستان قدس رضوی برای آزادی این عزیزان اختصاص یافته، از اموال و سرمایه‌های همین مردم است؛ از نذوراتی که مردم مؤمن و ارادتمند به حرم مطهر رضوی اهدا می‌کنند و از موقوفاتی که برای دستگاه حضرت رضا(ع) وقف کرده‌اند.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: بخشی از همین نذورات و موقوفات در مسیرهای خیر، خدمت به مردم، گره‌گشایی از مشکلات و دستگیری از نیازمندان هزینه می‌شود؛ بنابراین همه کسانی که در این نذورات و موقوفات سهمی دارند، در این کار خیر و خداپسندانه نیز سهیم‌اند و در ثواب آن شریک خواهند بود.

وی تأکید کرد: حتی اگر صاحبان نذورات و موقوفات از این اقدام بی‌خبر باشند و ندانند که بخشی از مال، نذر یا وقف آنان در چنین مسیری هزینه شده است، خداوند متعال در پرونده اعمال آنان ثبت خواهد کرد که آنچه را در راه حضرت رضا(ع) نذر یا وقف کردند، در مسیری به کار گرفته شد که به آزادی و گره‌گشایی از زندگی بندگان خدا انجامید.

مروی در ادامه سخنان خود با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) درباره ویژگی‌های پیامبر اعظم(ص)، خیرخواهی، خدمت به مردم و گره‌گشایی از کار بندگان خدا را از معیارهای مهم سنجش ارزش و منزلت انسان دانست.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: در روایتی از امام هشتم(ع)، آن حضرت به توصیف پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) پرداخته و از ویژگی‌ها، فضائل و اخلاق کریمانه ایشان سخن می‌گویند. وجود مقدس پیامبر اکرم(ص) جامع همه فضائل، خوبی‌ها و خیرات به نحو اتم و اکمل بودند؛ اما یکی از ویژگی‌هایی که حضرت رضا(ع) در توصیف پیامبر اعظم(ص) مورد تأکید قرار می‌دهند، میزان اهتمام انسان به خیرخواهی، خدمت و گره‌گشایی از کار بندگان خداست.

وی با اشاره به مضمون این روایت افزود: از حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) نقل شده است که هر کس در خیرخواهی برای مردم، خدمت به آنان و گره‌گشایی از کار بندگان خدا کوشاتر و فعال‌تر باشد، نزد پیامبر اکرم(ص) مقام و منزلت بالاتری خواهد داشت.

مروی این روایت را معیاری مهم برای سنجش ارزش اعمال و رفتار انسان دانست و گفت: در اینجا سخن از میزان نمازهای مستحبی یا تعداد رکعات نوافل نیست؛ هرچند این اعمال ارزشمند و موجب توفیق الهی هستند، اما در معارف دینی مسئله «اهم و مهم» وجود دارد و گاهی یک اقدام ساده می‌تواند از بسیاری از اعمال مستحبی مهم‌تر و اثرگذارتر باشد.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به سیره بزرگان دین و اولیای الهی در خدمت‌رسانی به مردم، اظهار کرد: خدمت به مردم، دستگیری از نیازمندان، رفع گرفتاری‌ها و گره‌گشایی از زندگی بندگان خدا، همواره در سیره بزرگان دین و اولیای الهی جایگاهی ویژه داشته است؛ انسان باید بداند آنچه در اختیار اوست، حقیقتاً ملک شخصی و مستقل او نیست. مال و ثروت، مقام و جایگاه، اعتبار اجتماعی، آبرو، نفوذ کلمه و هر توانایی و امکانی که در اختیار ما قرار گرفته، همه نعمت‌های خداوند متعال است. هیچ‌کس چیزی را از خودش ندارد؛ همه‌چیز از ناحیه خداوند است و به امانت در اختیار ما قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح از این امانت‌های الهی گفت: اگر خداوند متعال ثروتی به شما عطا کرده است، آن را در راه خدا مصرف کنید؛ اگر آبرو و اعتبار اجتماعی به شما داده است، آن را در مسیر گره‌گشایی از کار مردم به کار بگیرید و اگر نفوذ کلمه و جایگاهی به شما بخشیده است، از آن برای دستگیری از بندگان خدا استفاده کنید.

وی این سرمایه‌ها را امانت‌های الهی در دست انسان دانست و تصریح کرد: یکی از بهترین راه‌های شکرگزاری این نعمت‌ها آن است که آنها را وسیله‌ای برای خدمت به مردم و گشودن گره از زندگی آنان قرار دهیم.

مروی در بخش دیگری از سخنان خود، توجه عمیق و مستمر به مردم و رسیدگی به نیازمندان را از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: این روحیه در وجود ایشان محدود به دوران مسئولیت و رهبری نبود، بلکه سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در سیره و رفتار ایشان دیده می‌شد.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: ایشان در آن دوران طلبه‌ای با زندگی ساده و امکانات مالی محدود بودند؛ اما از سرمایه‌هایی همچون آبرو، اعتبار، نفوذ کلمه و ارتباط با مردم برخوردار بودند و از همین ظرفیت‌ها برای گره‌گشایی از مشکلات مردم حداکثر استفاده را می‌کردند.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به حضور رهبر شهید در مناطق حادثه‌دیده خراسان، اظهار کرد: هرگاه در خراسان سیل، زلزله یا حادثه‌ای رخ می‌داد، ایشان از نخستین افرادی بودند که خود را به منطقه حادثه‌دیده می‌رساندند و در کنار مردم حضور پیدا می‌کردند. نمی‌گفتند من روحانی هستم، کار من منبر و خطابه و تدریس است و مسئولیتی در این امور ندارم؛ بلکه خدمت به مردم را بخشی از رسالت دینی و انسانی خود می‌دانستند.

وی ادامه داد: این روحیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در ایشان استمرار داشت و حتی هنگامی که در عالی‌ترین جایگاه نظام اسلامی قرار گرفتند، هرگز از مردم غفلت نکردند و همواره مسئولان و مدیران کشور را به ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با مردم توصیه می‌فرمودند.

مروی سفرهای گسترده رهبر شهید به نقاط مختلف کشور و حضور در استان‌های گوناگون را نیز در همین راستا دانست و گفت: این حضورها برای آن بود که از نزدیک با زندگی مردم، مشکلات آنان و ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور آشنا شوند و به مسئولان و مدیران کشور بیاموزند که خدمت به مردم، بدون حضور در میان مردم و بدون لمس و فهم واقعی مشکلات آنان، تحقق پیدا نمی‌کند.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه این اقدام خیرخواهانه در سایه عنایت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) محقق شده است، اظهار کرد: پیش از هر چیز باید از حضرت رضا(ع) تشکر کنیم؛ از این امام بزرگوار که بر ما منت نهادند و توفیق انجام این کار خیر و خداپسندانه را نصیب ما کردند. حقیقتاً همه این نعمت‌ها و برکات، از وجود نورانی این امام عزیز و برکات این مضجع شریف و مقدس سرچشمه می‌گیرد.