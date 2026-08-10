۱۳۰ میلیارد تومان نذر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسماعیل‌زاده اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ و باتوجه‌به مناسبت‌های مرتبط با تکریم بانوان، نیت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با تمرکز بر زندانیان زن در بستر نذورات حرم مطهر رضوی آغاز شد و خوشبختانه با استقبال بسیار خوب مردم همراه بود.

مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی افزود: در قالب نذر امام رضا، بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان از محل نذورات و مشارکت‌های مردمی در اختیار بنیاد کرامت رضوی قرار گرفت که برکات ارزشمندی به همراه داشت و زمینه آزادی حدود ۳ هزار و ۶۶۳ نفر از زندانیان غیرعمد را فراهم کرد.

وی ادامه داد: باتوجه‌به استقبال مردم و فراهم‌شدن بسترهای لازم، این نیت اکنون از اختصاص به بانوان فراتر رفته و به‌صورت عمومی برای آزادی زندانیان غیرعمد اعم از بانوان و آقایان دنبال می‌شود.

اسماعیل‌زاده با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در تحقق این امر خیر گفت: مردم عزیز می‌توانند با نیت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند تا از برکات این نیت خیر، افراد بیشتری از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی درباره مرحله اخیر این طرح نیز گفت: در این مرحله حدود ۳۴ میلیارد تومان از منابع برای آزادی زندانیان اختصاص داده شد و باتوجه‌به اطلاع‌رسانی انجام‌شده و استقبال گسترده مردم، تعداد زندانیانی که امکان آزادی آنان فراهم شده به ۴۳۸ نفر افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: تبدیل نیت آزادی زندانیان غیرعمد به یک نیت عمومی، زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در این امر خیر را فراهم کرده است و امیدواریم با تداوم این مشارکت‌ها، بتوان از این ظرفیت برای آزادی تعداد بیشتری از زندانیان و کمک به خانواده‌های آنان استفاده کرد.