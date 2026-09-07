۲۵۰ خانواده زندانی تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان قوچان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلیلی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجازات فردی که مرتکب جرم شده است باید در جای خود اعمال شود اما خانواده او نباید به دلیل جرم سرپرست خانواده دچار آسیب و محرومیت شود و باید مورد حمایت و تکریم قرار گیرد.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان قوچان با اشاره به وضعیت دشوار برخی خانوادههای تحت پوشش انجمن گفت: در یکی از بازدیدهای اخیر با خانوادهای مواجه شدیم که پنج فرزند داشت و حتی امکان تأمین شیر برای کودکان خانواده وجود نداشت چنین شرایطی نشان میدهد که حمایت از این خانوادهها تنها یک اقدام خیرخواهانه نیست بلکه اقدامی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در شهرستان است.
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای خانوادههای زندانیان از اولویتهای انجمن است، تصریح کرد: تلاش کردهایم خانوادهها را صرفاً به دریافت مستمری وابسته نکنیم و با ایجاد زمینه اشتغال زمینه استقلال اقتصادی آنان را فراهم کنیم در همین راستا راهاندازی کارگاههای خیاطی و تولید محصولات مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
خلیلی از ارائه خدمات درمانی به خانوادههای زندانیان خبر داد و گفت: با تعدادی از درمانگاهها و پزشکان شهرستان تفاهمنامه و قرارداد همکاری منعقد شده است تا خانوادههای زندانیان بتوانند از خدمات پزشکی مورد نیاز بهرهمند شوند.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان قوچان یادآور شد: سال گذشته حدود ۶ میلیارد و ۵۵۳ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان برای حمایت از خانوادههای زندانیان این شهرستان هزینه شد که نزدیک به ۲ میلیارد تومان از این مبلغ در حوزه صلح و سازش و کمک به آزادی زندانیان اختصاص یافت.
وی افزود: در پنج ماه نخست امسال نیز زمینه آزادی ۲۵ زندانی فراهم شده است و بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بستههای معیشتی و کمکهای مختلف میان خانوادههای زندانیان توزیع شده است.
خلیلی ادامه داد: با توجه به وجود ۱۷۰ دانشآموز در میان فرزندان خانوادههای تحت پوشش بیش از ۶۰۰ میلیون تومان برای تأمین لوازمالتحریر آنان در نظر گرفته شده و تلاش شده است در آستانه سال تحصیلی جدید هم هیچ دانشآموزی از این خانوادهها به دلیل مشکلات مالی از امکانات آموزشی محروم نماند.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان قوچان گفت: همکاری آموزش و پرورش در ثبتنام و تکریم فرزندان زندانیان اهمیت زیادی دارد چرا که این کودکان نباید به دلیل شرایط خانوادگی خود با آسیب اجتماعی یا نگاه تبعیضآمیز مواجه شوند.
وی فعالیتهای فرهنگی انجمن را یکی از محورهای مهم اقدامات این مجموعه دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری کلاسهای اخلاق، فرزندپروری و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برای خانوادههای زندانیان در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده با اقدامات فرهنگی از تکرار آسیب و گرفتار شدن اعضای خانواده در چرخه جرم جلوگیری به عمل آید.
خلیلی افزود: نتیجه این اقدامات فرهنگی را میتوان در کاهش آسیبهای اجتماعی مشاهده کرد و در جریان ناآرامیهای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، هیچ خانوادهای از خانوادههای زندانیان قوچان در ارتباط با این موضوعات بازداشت نشد که این امر نشاندهنده اهمیت کار فرهنگی و پیشگیرانه است.
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