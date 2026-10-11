مدیرعامل پرسپولیس:به ازای هر گل یک نفر را آزاد می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان حدادی اظهار کرد: از آذر ماه سال گذشته، باشگاه پرسپولیس به عنوان بزرگترین تشکل مردمی غیر دولتی کشور، کمپین مهر سرخ را شروع کرد و در این پویش یکی از کارهای اساسی و بزرگی که به کمک هواداران انجام دادیم، آزادسازی زندانیان مالی جرائم غیر عمد است.

مدیرعامل پرسپولیس بیان کرد: سال گذشته در استان تهران، ۶۰ نفر از هم‌وطنان که در زندان‌های تهران بودند، آزاد شدند و در ماه گذشته، در بازی پرسپولیس - استقلال ۶ نفر دیگر از هموطنان آزاد شدند.

وی گفت: امروز در آستانه بازی هشتم پرسپولیس در لیگ، در شهر آقا امام رضا (ع) نیت داشتیم که ۸ نفر دیگر را آزاد کنیم، اما به کمک خیرین، این ۸ نفر به ۳۷ نفر افزایش پیدا کرد و مجموعا طی این پویش ۱۱۰ نفر را آزاد کردیم.

حدادی افزود: از ابتدا این فصل قرار شد به ازای هر یک گلی که یکی از ۶ تیم فوتبال پرسپولیس می‌زند، تحت عنوان گل آزادی، یک نفر را آزاد کنیم و در این فصل ۴۳ زندانی آزاد شدند.