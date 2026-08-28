به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا اظهار کرد : ساعاتی پیش، در درگیری مسلحانه دلاور مردان انتظامی سراوان که با همکاری سپاه و سربازان گمنام امام زمان (عج ) شهرستان با گروهک تروریستی جیش الظلم صورت گرفت، طی دو عملیات ضربتی و غافلگیرانه، یک نفر از اعضای گروهک به هلاکت رسید و تعداد ۶ نفر نیز دستگیر شدند.

سخنگوی فراجا افزود:در این عملیات، مقادیر زیادی سلاح و مهمات از جمله ده ها قبضه کلاشینکف، نارنجک دستی، آرپی جی ۷، حدد ۲۰ ‌کیلو گرم مواد منفجره سی فور، ۱۵۰ تیر فشنگ جنگی و چند دستگاه ماهواره استارلینک نیز کشف و ضبط شد.

سردار منتظرالمهدی در پایان گفت: نفرات دستگیر شده، از عوامل شهادت همکاران انتظامی در فروردین ماه گذشته در سراوان و نیز عامل شهادت یکی از کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ماه گذشته هستند.